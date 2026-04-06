Lorca acoge el 11 de abril la Copa de España de Trial

Lorca será escenario el próximo 11 de abril de la Copa de España de Trial, un evento deportivo que reunirá a 150 participantes de diferentes categorías desde las bases hasta niveles élite y máster, tanto en modalidad masculina como femenina. El concejal de Deportes del ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas; el presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, Miguel Fernández; y el presidente del club Mundobici Riders, Daniel Cegarra Roca, han presentado esta importante cita que tendrá como sede de celebración el circuito de trial del Parque Almenara. El campeón del mundo de trial bici, Daniel Cegarra Moltó, y el joven piloto lorquino, Alfonso Méndez Almagro, han participado también en la presentación de esta prueba en la Plaza de España.

El pistoletazo de salida para el inicio de las diferentes series por categorías será a partir de las nueve de la mañana y está previsto que sean muchos los aficionados de toda la Región de Murcia y de provincias limítrofes que se desplacen hasta Lorca para presenciar una competición que promete momentos de mucha tensión por el alto nivel de los participantes, ya que se espera la presencia de referentes nacionales en esta disciplina deportiva.

Las inscripciones, abiertas exclusivamente para corredores federados, permanecerán disponibles hasta el próximo 7 de abril. La recogida de dorsales se realizará el viernes 10 de abril, de 15:00 a 20:30 horas; y el mismo día de la prueba, de 08:00 a 16:00 horas.

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El concejal de Deportes ha animado "a todos los lorquinos a que se acerquen a disfrutar de esta prueba, porque el trial es un deporte que sorprende mucho cuando se ve en directo. Es muy dinámico, muy visual y permite ver de cerca el esfuerzo y la habilidad de los deportistas, incluso de los más pequeños, que ya demuestran un nivel increíble. Además, este tipo de eventos nos gusta especialmente porque combinan la competición con el ambiente familiar, ya que participan corredores de todas las edades. Esta Copa de España contribuye sin duda a seguir postulando a Lorca como destino nacional del deporte más específico, diversificando nuestra oferta más allá de las disciplinas más conocidas. Por último, quiero agradecer al club organizador su implicación y el trabajo que hay detrás de una prueba como esta, porque sin el compromiso de los clubes sería imposible seguir creciendo a nivel deportivo y ofreciendo este tipo de actividades a nuestros vecinos y visitantes”.