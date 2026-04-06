El Hozono Jairis, a por el cuarto puesto en una recta final intensa

Dos equipos que se están jugando la permanencia y otros tantos que son favoritos para ganar esta temporada la Liga Femenina Endesa, son los rivales a los que el Hozono Global Jairis se tiene que enfrentar en las cuatro últimas jornadas, en las que se juega acabar la temporada regular como cabeza de serie.

Tras el triunfo ante el Cadí La Seu y la derrota del Perfumerías Avenida en el último segundo en Badalona, las de Alcantarilla han recuperado la cuarta plaza de la clasificación. Pero su calendario es bastante más complicado que el de las salmantinas. Esta semana, las de Bernat Canut tienen dos enfrentamientos ante conjuntos que se están jugando la salvación. El primero de ellos, el miércoles en la pista del Joventut (20:00); y el segundo, el domingo próximo en casa ante el Araski (17:45).

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Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis / Israel Sánchez

Ya en las dos jornadas finales llegan los platos fuertes. El miércoles 22 de abril le tocará al Hozono Jairis visitar al Girona, que el fin de semana anterior habrá disputado la Final Six de la Euroliga. Las catalanas son actualmente segundas y aún tiene opción de pillar al líder, Casademont Zaragoza. Y para cerrar, la reedición de la final de la Copa de la Reina en Alcantarilla contra el Valencia BC el sábado 25 de abril (19:00). Las alcantarilleras, que actualmente suman 16 victorias, están a dos de su récord, que establecieron la campaña pasada en 18.