FC Cartagena: Íñigo Vélez echa el cerrojo

Hay entrenadores que llegan a un club y tardan meses en dejar su impronta. Hay otros que, desde el primer entrenamiento, desde la primera charla táctica, desde el primer once que alinean sobre el césped, ya están dejando ver con claridad cuál es su sello. Íñigo Vélez, en el Cartagena, forma parte del segundo grupo. Cuarenta y cinco días han bastado para que el técnico vasco haya obrado una transformación que pocos esperaban en el club albinegro. El espejo donde mejor se refleja ese cambio no está en el ataque, sino en la solidez de una defensa que parecía rota sin remedio y que hoy luce como una de las más fiables de la categoría.

El anuncio de su llegada se produjo el 18 de febrero de 2026. Un día después ya dirigía su primer entrenamiento en el Cartagonova. Y desde prácticamente esa primera sesión, los jugadores albinegros comenzaron a entender que algo iba a cambiar. Que el caos defensivo que había caracterizado el tramo final de la era Javi Rey no tenía cabida en el nuevo proyecto. Que la permisividad con el error había llegado a su fin.

Adiós a los errores puntuales

Para entender la magnitud de la transformación, es necesario mirar hacia atrás. El Cartagena de los últimos compases de Javi Rey se había convertido en una ruleta rusa. Cada partido era una amenaza, cada balón dividido en el área propia un peligro y el conjunto albinegro había perdido toda la solidez que le había caracterizado en el arranque de la temporada.

Las derrotas dolieron, y dolieron mucho. El 2-0 ante el Nàstic, el 2-2 frente al Europa, la derrota por 1-0 ante el Villarreal B, y especialmente la humillación del 1-4 ante el Ibiza. Resultados que confirmaban, uno tras otro, que algo fundamental estaba roto en el equipo. Íñigo Vélez los vio todos. Los diseccionó con la minuciosidad de quien sabe exactamente cuál es el problema antes de poner un pie en el vestuario. Y cuando lo hizo, su mensaje fue claro: eso se acababa.

Las claves del cambio

El estreno de Vélez al frente del Cartagena no pudo tener un escenario más exigente ni más cargado de significado: el derbi ante el Real Murcia en Nueva Condomina. Y los viejos fantasmas aparecieron pronto. A los tres minutos, una nueva indecisión defensiva permitía a Jorquera adelantar a los granas con el 1-0. Nadie en ese momento podía imaginar lo que vendría después. No solo la épica remontada que acabaría con victoria albinegra, sino el inicio de una racha defensiva que ha dejado con la boca abierta a propios y extraños.

Ocho partidos al frente de la nave albinegra, y en seis de ellos el Cartagena ha cerrado su portería a cero. Solo cedió goles ante el Real Murcia en ese debut, y en la derrota 2-0 ante el filial del Atlético de Madrid, con los dos tantos llegando en el tiempo de descuento cuando el equipo parecía a punto de sumar otro partido sin encajar. Una estadística que habla por sí sola de la magnitud del cambio.

¿Cuál es el secreto de Íñigo Vélez? No hay magia ni fórmulas extrañas. Hay trabajo, claridad de ideas y valentía en las decisiones. El técnico ha implantado un modelo de equipo compacto, con líneas juntas, en pocos metros, que dificulta enormemente la progresión del rival. Un bloque que presiona de forma organizada y que no regala espacios.

Pero más allá del sistema, Vélez ha acertado de pleno en la gestión humana. Ha devuelto el protagonismo a los líderes del vestuario, a esos jugadores que bajo la etapa anterior habían quedado relegados a un papel secundario que no les correspondía. De Blasis, uno de los referentes del grupo, ha recuperado su influencia y su presencia en el equipo. Nacho, en el lateral izquierdo, ha vuelto a ser determinante. Y Aridane, el último refuerzo incorporado en el mercado de invierno para reforzar el centro de la zaga, ha respondido de manera inmediata.

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Otro de los grandes logros del técnico vasco ha sido acabar con la dependencia de nombres propios. El Cartagena ha seguido sumando bajas y el rendimiento no ha variado. El sistema está por encima de los individuos, y eso es una de las señales más claras de que el trabajo de Vélez funciona.