¿Qué día y a qué hora debuta Carlos Alcaraz en Montecarlo?

Carlos Alcaraz abre el telón esta próxima semana en el Masters 1000 de Montecarlo. En su primera toma de contacto con la tierra batida, el murciano está obligado a ganar en su próximo torneo si no quiere depender de lo que haga Jannik Sinner para arrebatarle el número uno mundial.

El sorteo celebrado el pasado viernes deparó un cuadro relativamente asequible para Carlos Alcaraz. Sin partido en primera ronda como cabeza de serie, el murciano debutará en segunda contra el argentino Sebastián Baéz, que sorprendió en primera ronda derrotando al suizo Stan Wawrinka por 7-5 y 7-5.

En el caso de superar la segunda ronda, Carlos Alcaraz podría cruzarse con Frances Tiafoe o Grigor Dimitrov en tercera ronda, Jiri Lehecka o Alexander Bublik en cuartos de final y Alex de Miñaur o Lorenzo Musetti en semifinales. El murciano evita a Daniil Medvedev, Alexander Zverev o Andrey Rublev entre otros, un cuadro más asequible que el de Sinner que debe ganar el torneo en Montecarlo para recuperar el número uno.

¿Cuándo debuta Alcaraz en Montecarlo 2026?

El primer partido de Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo, en el que se enfrentará ante el argentino Sebastián Baéz, se disputará este martes 7 de abril, según ha anunciado la organización. El choque comenzará alrededor de las tres de la tarde.

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¿Dónde ver el primer partido de Alcaraz en Montecarlo 2026 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Montecarlo se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.