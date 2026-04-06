El Cieza, ante su primera ‘bala’ para ascender a la Segunda Federación

El Club Deportivo Cieza se encuentra ante una oportunidad histórica que puede marcar un antes y un después en su trayectoria reciente. El conjunto espartero afrontará el próximo domingo a las 12:30 la jornada 30 del campeonato con la posibilidad real de certificar, de manera matemática, su ascenso a Segunda Federación, un objetivo que lleva persiguiendo durante toda una temporada sobresaliente. El escenario no será menor: el feudo del Real Murcia Imperial, segundo clasificado y principal perseguidor.

A falta de cinco jornadas para la conclusión del curso, el Cieza ha construido un liderato sólido, cimentado en la regularidad en la primera vuelta, la fiabilidad defensiva y ahora la incapacidad de sus perseguidores de aprovecharse de sus tropiezos. La derrota ayer del Imperial ante el Bala Azul ha dejado a los granas a diez puntos del liderato, una distancia que podría ampliarse hasta los 13 en caso de triunfo visitante. Ese escenario dejaría sin opciones matemáticas al filial murcianista, ya que solo restarían 12 puntos en juego.

Las imágenes del Cieza - El Palmar de Tercera División / José Bermúdez

El otro equipo implicado es el Molinense. El conjunto ciezano mantiene una ventaja de 12 puntos sobre cuadro de Molina de Segura, tercer clasificado, pero tiene el golaveraje particular a su favor, un factor determinante en caso de igualdad final. Un triunfo espartero deja sin opciones también al Molinense aunque ganara todos los encuentros que le restan de aquí a final de liga.

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El duelo del próximo domingo enfrenta, además, a los dos equipos más consistentes del campeonato. No en vano, el Imperial ha sido el rival que más dificultades ha planteado al Cieza a lo largo del curso, lo que añade un componente de exigencia y simbolismo a la cita. De lograr el objetivo en un escenario de tal calibre, el equipo espartero culminaría una temporada para el recuerdo, confirmando el éxito de un proyecto ambicioso y preparado para dar el salto.