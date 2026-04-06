Carlos Alcaraz, sin ansia por poner en juego el número 1

Carlos Alcaraz, por sus características, es un excelente jugador de pista rápida. Sobre esa superficie ha ganado tres de los siete Grand Slam que tiene en su palmarés. Se crió en la Real Sociedad Club de Campo alternando las pistas de cemento con las tierra. Pero su preferida es la arcilla, la misma sobre la que un mito como Rafa Nadal, su ídolo, construyó su leyenda. Ahora, en primavera, llegan los torneos sobre tierra, donde pone en juego el número 1 del mundo que ostenta de forma consecutiva desde el pasado 10 de noviembre. La primera batalla en su particular carrera con Jannik Sinner comienza esta semana en el Masters 1000 de Montecarlo, donde hoy conocerá a su primer rival, que saldrá del duelo entre el argentino Sebastian Baez y el suizo Stan Wawrinka. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que su estreno será mañana martes.

Alcaraz atendió ayer a los medios de comunicación en Montecarlo, donde dejó claro que no está pensando en el número 1 ni en la defensa del título. Ahora mismo su objetivo es «tener buenas sensaciones» después de la prematura eliminación en Miami. «No estoy pensando en defender un título», apuntó también un tenista que afirmó que «es un año nuevo, con cosas nuevas que mejorar y en las que pienso en los entrenamientos y en los partidos. Voy a intentar prepararme lo mejor posible para el primer partido y toda la semana», declaró.

Carlos Alcaraz entrena en el Murcia Club de Tenis / Marcial Guillén (Efe) y L.O.

En unas declaraciones recogidas por Univers Tennis, el de El Palmar también habló sobre la preparación que llevó a cabo la semana pasada en Murcia para el torneo, donde estuvo entrenando con Martín Landaluce. «En las primeras sesiones traté de coger ritmo, diciéndome a mí mismo que ya era hora de ensuciarme otra vez los calcetines. Para mí es una sensación increíble volver a la tierra batida, una de las mejores superficies. La echo de menos cada vez que termina la temporada y llevaba mucho tiempo, que ya se me hacía eterno, sin jugar en ella», explicó.

En el encuentro con los medios también habló de sus rutinas y desveló que «me gusta hacer ciertas cosas de la misma manera siempre. Por ejemplo, intento usar el mismo casillero si gané el torneo el año pasado, como pasa en Montecarlo, pero me lo han quitado. También me gusta hacer ciertos ejercicios de la misma manera durante toda la semana», puntualizó.

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A Alcaraz también se le cuestionó por la cantidad de cámaras que hay en todos los torneos siguiendo a los jugadores. Al murciano le parece bien para los aficionados, «a los que les encanta ver lo que sucede entre bambalinas, cómo son las instalaciones y lo que hacemos», pero también le parece excesivo «tener cámaras tan cerca, pudiendo ver lo que estamos viendo en nuestros teléfonos. Eso me parece excesivo. No tenemos mucha privacidad en los torneos y pienso que deberíamos tener espacios donde poder estar solos y no ser filmados en todo momento», terminó diciendo el murciano, quien estuvo viendo y aplaudiendo a David Goffin, el belga que en 2025 le ganó en Miami, una derrota que provocó una crisis. El belga disputó ayer su último partido en Montecarlo, puesto que se retira a final de 2026, y cayó derrotado ante Emilio Nava.