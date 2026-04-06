Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Llega una semana con importantes acontecimientos deportivos. El martes y el miércoles, partidos de Champions de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. También el miércoles, el UCAM Murcia CB se jugará ante su afición el pase a la final de la FIBA Europe Cup. Durante toda la semana, el Masters de Montecarlo con el inicio de la temporada de tierra batida para Carlos Alcaraz, que defiende el número 1 del mundo. Y enel fin de semana, tanto el Real Murcia como el FC Carrtagena juegan el sábado por la tarde, y el domingo, partido de liga del UCAM Murcia.

Lunes, 6 de abril

FÚTBOL: Primera División

Girona-Villarreal (DAZN) 21:00

TENIS: Masters de Montecarlo

Primera ronda (Movistar) 11:00

Martes, 7 de abril

FÚTBOL: Champions

Real Madrid-Bayern (Movistar) 21:00

TENIS: Masters de Montecarlo

Segunda ronda (Movistar) 11:00

BALONCESTO: Euroliga

Olympiacos-Real Madrid (Movistar) 20:15

Barça-Panathinakos (Movistar) 20:30

Valencia-Olimpia Milano (Movistar) 20:30

Baskonia-Maccabi (Movistar) 21:00

Miércoles, 8 de abril

FÚTBOL: Champions

Barcelona-Atlético (Movistar) 21:00

TENIS: Masters de Montecarlo

Segunda ronda (Movistar) 11:00

Carlos Alcaraz entrena en el Murcia Club de Tenis / Marcial Guillén (Efe) y L.O.

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

UCAM Murcia-PAOK (Popular) 20:30

Liga Femenina Endesa

Joventut-Hozono Jairis (FEB.es) 20:00

Jueves, 9 de abril

TENIS: Masters de Montecarlo

Tercera ronda (Movistar) 11:00

BALONCESTO: Euroliga

Fenerbahce-Real Madrid (Movistar) 19:45

Valencia-Panathinaikos (Movistar) 20:45

Viernes, 10 de abril

FÚTBOL: Primera División

Real Madrid-Girona (Movistar) 21:00

TENIS: Masters de Montecarlo

Cuartos de final (Movistar) 11:00

BALONCESTO: Euroliga

As Mónaco-Barça (Movistar) 19:30

Virtus Bologna-Baskonia (Movistar) 20:30

Sábado, 11 de abril

FÚTBOL: Primera RFEF

Nástic-Real Murcia (LaLiga+/M+) 18:30

FC Cartagena-Antequera (LaLiga+/M+) 18:30

Primera División

Real Sociedad-Alavés (Movistar) 14:00

Elche-Valencia (DAZN) 16:15

Barcelona-Espanyol (DAZN) 18:30

Sevilla-Atlético (Movistar) 21:00

TENIS: Masters de Montecarlo

Semifinales (Movistar) 13:00

BALONCESTO: Primera FEB

Caesa Cartagena-Menorca (LaLiga+) 19:00

Segunda FEB

UPB Gandía-Ciudad Molina 19:00

Domingo, 12 de abril

FÚTBOL: Segunda RFEF

Melilla-Águilas FC 11:30

Antoniano-Yeclano Deportivo 12:00

Puente Genil-Minera 12:00

Lorca Deportiva-Xerez CD 18:00

UCAM Murcia-Malagueño 18:00

Primera División

Osasuna-Real Betis (DAZN) 14:00

Mallorca-Rayo (Movistar) 16:15

Celta-Real Oviedo (DAZN) 18:30

Athletic-Villarreal (Teledeporte) 21:00

BALONCESTO: Liga ACB

UCAM Murcia-Granada (DAZN) 12:30

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, realizando un mate ante el Joventut. / ACB PHOTO/DAVID GRAU

Liga Femenina Endesa

Hozono Jairis-Araski (FEB.es) 17:45

TENIS: Masters de Montecarlo

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Final (Movistar) 12:00