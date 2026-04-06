Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Llega una semana con importantes acontecimientos deportivos. El martes y el miércoles, partidos de Champions de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. También el miércoles, el UCAM Murcia CB se jugará ante su afición el pase a la final de la FIBA Europe Cup. Durante toda la semana, el Masters de Montecarlo con el inicio de la temporada de tierra batida para Carlos Alcaraz, que defiende el número 1 del mundo. Y enel fin de semana, tanto el Real Murcia como el FC Carrtagena juegan el sábado por la tarde, y el domingo, partido de liga del UCAM Murcia.
Lunes, 6 de abril
FÚTBOL: Primera División
Girona-Villarreal (DAZN) 21:00
TENIS: Masters de Montecarlo
Primera ronda (Movistar) 11:00
Martes, 7 de abril
FÚTBOL: Champions
Real Madrid-Bayern (Movistar) 21:00
TENIS: Masters de Montecarlo
Segunda ronda (Movistar) 11:00
BALONCESTO: Euroliga
Olympiacos-Real Madrid (Movistar) 20:15
Barça-Panathinakos (Movistar) 20:30
Valencia-Olimpia Milano (Movistar) 20:30
Baskonia-Maccabi (Movistar) 21:00
Miércoles, 8 de abril
FÚTBOL: Champions
Barcelona-Atlético (Movistar) 21:00
TENIS: Masters de Montecarlo
Segunda ronda (Movistar) 11:00
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
UCAM Murcia-PAOK (Popular) 20:30
Liga Femenina Endesa
Joventut-Hozono Jairis (FEB.es) 20:00
Jueves, 9 de abril
TENIS: Masters de Montecarlo
Tercera ronda (Movistar) 11:00
BALONCESTO: Euroliga
Fenerbahce-Real Madrid (Movistar) 19:45
Valencia-Panathinaikos (Movistar) 20:45
Viernes, 10 de abril
FÚTBOL: Primera División
Real Madrid-Girona (Movistar) 21:00
TENIS: Masters de Montecarlo
Cuartos de final (Movistar) 11:00
BALONCESTO: Euroliga
As Mónaco-Barça (Movistar) 19:30
Virtus Bologna-Baskonia (Movistar) 20:30
Sábado, 11 de abril
FÚTBOL: Primera RFEF
Nástic-Real Murcia (LaLiga+/M+) 18:30
FC Cartagena-Antequera (LaLiga+/M+) 18:30
Primera División
Real Sociedad-Alavés (Movistar) 14:00
Elche-Valencia (DAZN) 16:15
Barcelona-Espanyol (DAZN) 18:30
Sevilla-Atlético (Movistar) 21:00
TENIS: Masters de Montecarlo
Semifinales (Movistar) 13:00
BALONCESTO: Primera FEB
Caesa Cartagena-Menorca (LaLiga+) 19:00
Segunda FEB
UPB Gandía-Ciudad Molina 19:00
Domingo, 12 de abril
FÚTBOL: Segunda RFEF
Melilla-Águilas FC 11:30
Antoniano-Yeclano Deportivo 12:00
Puente Genil-Minera 12:00
Lorca Deportiva-Xerez CD 18:00
Primera División
Osasuna-Real Betis (DAZN) 14:00
Mallorca-Rayo (Movistar) 16:15
Celta-Real Oviedo (DAZN) 18:30
Athletic-Villarreal (Teledeporte) 21:00
BALONCESTO: Liga ACB
UCAM Murcia-Granada (DAZN) 12:30
Liga Femenina Endesa
Hozono Jairis-Araski (FEB.es) 17:45
TENIS: Masters de Montecarlo
Final (Movistar) 12:00
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