El Real Murcia vuelve a casa para buscar la tranquilidad

El Real Murcia afronta esta tarde uno de sos partidos que pueden marcar el pulso en el tramo decisivo de la temporada en Primera Federación. Los granas reciben Nueva Condomina al Atlético Madrileño (18.15 horas, Movistar +) después de enlazar dos victorias consecutivas, ante el Tarazona y el Sevilla Atlético, que le han permitido tomar aire en la clasificación.

Ya no quiere más oxígeno el conjunto murcianista, que ahora busca la tranquilidad. La calma de llegar a las últimas jornadas sin tener que estar haciendo cuentas para no sufrir y apuntar de una vez por todas hacia los puntos necesarios para lograr la permanencia después de una tormentosa campaña, que no ha tenido nada que ver con lo que se diseñó el pasado verano.

Aún así, no será una tarea sencilla, puesto que el filial rojiblanco, dirigido por Fernando Torres, es el segundo clasificado del grupo II, a tan solo un punto del líder Sabadell. Además, es el mejor equipo a domicilio, por lo que será un examen de nivel para la plantilla grana, que quizás se encuentre en su mejor momento desde la llegada de Curro Torres al banquillo.

El valencianista, tercer entrenador del Real Murcia esta temporada, parece haber dado con la tecla a la hora de confeccionar un once tipo. No se espere que altere nada de lo que está funcionando en las últimas semanas. De hecho, su equipo encadena dos encuentros también sin encajar. Tan solo la recuperación de Jorge Mier, una vez cumplido su partido de sanción, para ocupar el lateral izquierdo en lugar de Cristo Romero, parece que será la única novedad en el once inicial de un equipo que poco a poco intentará introducir al centrocampista Moyita en sus planes para tener algo más de control y dominio en su juego.

David Flakus, del Real Murcia, durante un entrenamiento con el conjunto grana este curso. / Prensa Real Murcia

El exgrana Arnau Ortiz, uno de los peligros

Enfrente estará un Atlético Madrileño liderado por la explosión de un jugador que conoce perfectamente a la Nueva Condomina como escenario. Y es que Arnau Ortiz, que vistió la camiseta del Real Murcia en la 2022-2023, llega como líder del filial rojiblanco y una de las estrellas de la categoría al firmar 19 goles en 30 jornadas.

«Arnau Ortiz es un futbolista que está haciendo la temporada sensacional, con unos números muy buenos, pero es que entiendo que van a jugar diez más con él. Entonces no me puedo preocupar solamente en un futbolista. Trato de preparar el partido de la forma que creo que tengo que prepararlo para intentar contrarrestar todo lo que ellos puedan tener», expresó Curro Torres en la previa del encuentro. Jugadores como Esquivel, Boñar o Puric, que pueden ser hoy titulares en Murcia, fueron incluidos ayer en la lista de Simeone para su encuentro de liga frente al Barça.

Arnau Ortiz celebra su triplete contra el Antequera. / Prensa Atlético de Madrid

Después de los trágicos encuentros ante el Atlético Sanluqueño o el Marbella, y de volver a a dar señales de vida ante el Tarazona, se espera que Nueva Condomina comience a recuperar algo de su aspecto habitual en una grada mermada por el hastío y hartazgo a estas alturas de la temporada por la irregular campaña de su equipo y los numerosos contratiempos que ha ido encontrando por su camino.

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«Creo que el equipo se encuentra mucho más cómodo cuando siente el calor de su gente. Entiendo que la temporada no está siendo todo lo buena que se esperaba, pero creo que esto es un es un trabajo de todos. Es un proceso de todos, necesitamos que la gente venga y nos anime, que nos empuje incluso en los momentos malos. Nosotros intentaremos devolverles eso con mucho esfuerzo con mucho trabajo», también añadió Curro Torres en su comparecencia antes los medios.