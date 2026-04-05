El Real Murcia florece con un triunfo de quilates ante el Atlético Madrileño

Con la ciudad de Murcia vistiéndose de los colores de la primavera, el Real Murcia ha logrado dejar atrás el oscuro invierno para empezar a florecer. Fue el 22 de marzo, justo unas horas después de que diéramos la bienvenida al cambio de estación, cuando los granas ganaban al Tarazona para romper una racha de diez jornadas sin ganar. Fue una semana después cuando se confirmó el despertar con un triunfo frente al colista Sevilla Atlético. Pero ha sido este 'Domingo de Resurrección' cuando se ha empezado a ver un nuevo Real Murcia, un Real Murcia en flor. Porque ante el Atlético Madrileño de Fernando Torres tenían los granas una prueba de fuego, y ante el Atlético Madrileño sumaron los murcianistas el tercer triunfo consecutivo.

El partido frente al filial rojiblanco era como un termómetro para comprobar la realidad de la curva ascendente de los de Curro Torres. Y contra un Atlético B que quería conquistar el liderato, el Real Murcia firmó posiblemente el mejor partido de 2026. Es verdad que para lograr ese salto no había que esforzarse demasiado, sin embargo, los granas subieron varios escalones de golpe, completando una primera parte casi perfecta y sabiendo sufrir en la segunda. Porque los granas golpearon a la primera; porque los granas, encontrado el camino, no dejaron de mirar al área y, lo más importante, consiguieron que los minutos pasaran sin acusar el poderío ofensivo de los visitantes, incluso después de que Arnau Ortiz acortara distancias desde el punto de penalti.

Necesita poco la afición del Real Murcia para volver a creer. Los mismos que hace menos de un mes montaban 'barricadas' contra una plantilla que no sabía ganar solo necesitaron dos victorias para empezar a hacer las cuentas del play off. Lo que posiblemente no esperaban era que ante el Atlético Madrileño al Real Murcia le saliera un partido casi perfecto.

Un 'killer' sorprendente

Porque los malos presagios de los minutos iniciales, en los que los de Fernando Torres aglutinaban toda la posesión duraron el tiempo que apareció Óscar Gil, un Óscar Gil que se ha convertido en el 'killer' murcianista. Y es que el central fue el autor del gol que adelantó en el marcador a los murcianistas. Fue en el minuto 6. Lo hizo aliándose con la suerte, después de rematar una jugada que se había iniciado desde la esquina y que se había envenenado tras un rebote. Pero daba igual la belleza del gol. Lo importante, que con la necesidad de ver puerta que tiene el equipo grana, es que a la primera ya había golpeado.

Le ha salido redondo al Real Murcia el fichaje invernal de Óscar Gil y le salió redonda a Curro Torres su apuesta. Porque en el once había novedades. Reforzaba el técnico la defensa jugando a la sorpresa, porque Jorge Mier hacía un poco de palomita suelta, incrustándose entre los centrales y dando más libertad tanto a Cristo Romero como a David Vicente. Pero el verdadero oxígeno lo daba un Pedro Benito que dejó en el banquillo a un Víctor Narro del que nadie se acordó. Y es que el gaditano fue un puñal, hiriendo una y otra vez a una defensa rojiblanca que tuvo minutos de mucho sufrimiento.

Aficionados en las gradas / Israel Sánchez

Se sentía tan cómodo el Real Murcia que en el minuto 10 ya estaba celebrando el segundo gol. Aprovechaba Flakus una buena acción entre Benito y Vicente para dejar KO al filial madrileño, sin embargo, el colegiado anuló la acción por fuera de juego.

Un fuera de juego dejaba sin 2-0 al Real Murcia y un fuera de juego evitaba que Arnau Ortiz pusiese el 1-1 en el minuto 30. Esa acción, lanzada por Llorente y completada por el exmurcianista, fue la única en la que los visitantes pudieron hacer daño en esa primera parte.

El guion perfecto

Porque el Real Murcia siguió a lo suyo. Parecía inmune a los problemas. Hasta fue capaz de reponerse a la lesión de Óscar Gil, que abandonaba el campo en el minuto 32, ocupando su lugar Moyita.

Sintiéndose muy cómodo, con Pedro Benito y David Vicente campando a sus anchas, el Murcia llegaba, y en una de esas llegadas, Joel Jorquera también quiso ser protagonista. Un disparo desde fuera del área, que pegó en el palo antes de colarse en la red, abría más la brecha, permitiendo a los granas ganar tranquilidad de cara a la segunda parte, y más teniendo en cuenta que los de Fernando Torres suelen venirse arriba cuando los partidos entran en la recta final.

Se marchó el Real Murcia al vestuario con un 2-0 que, antes del inicio, pocos hubieran apostado. Pero nada más volver se demostró que iba a tocar sufrir para confirmar la victoria. Arnau Ortiz se empeñaba en impulsar a los suyos, aunque el fuera de juego le volvía a condenar, y Flakus, en el 48, perdió la batalla con Puric cuando ya se plantaba delante de Mario de Luis.

Creciendo en la presión

Pero fue en el 55 cuando el Real Murcia confirmó que la tarde no iba a ser tan plácida. Señalaba el colegiado penalti en una acción entre Jon García y Miguel Cubo, y aunque Gazzaniga despejaba el lanzamiento de Arnau Ortiz, el exmurcianista batía al meta grana a la segunda, poniendo un 2-1 que obligaba a los locales a apretar los dientes para no tirar por tierra el gran trabajo hasta ese momento.

Fernando Torres y Curro Torres se saludan antes del encuentro / Israel Sánchez

Y el Real Murcia consiguió hacerlo, ganando minutos al reloj. Durante un buen tramo bajó los ánimos de reacción de los visitantes e incluso tuvo opciones para sentenciar. La más clara llegaba en el 76 cuando Pedro Benito y Flakus dejaban KO a toda la defensa visitante, pero cuando el esloveno servía un pase en bandeja a su compañero, el gaditano la envió fuera ante la incredulidad de todos los presentes.

Con el partido entrando en la recta final, Curro Torres decidía oxigenar a su equipo. En el minuto 83 apostaba por un triple cambio, renovando todo el ataque. Mientras Flakus, Benito y Jorquera se marchaban al banquillo, entraban al campo Ortuño, Narro y Yoldi.

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Solo cuando el 90 asomaba en el reloj, el Atlético Madrileño empezó a dar sensación de agobio. Pero hasta ahí el Real Murcia supo demostrar su paso al frente en defensa. Muy sólidos atrás, la posesión de los visitantes no se traducía en claras ocasiones ante la portería de Gazzaniga, lo que permitía seguir confiando en la victoria. Una victoria que se quedó en Nueva Condomina, la tercera consecutiva, una victoria de quilates que nos presenta a un Real Murcia renacido por primavera.