El Murcia Promises logra la salvación matemática y el Pinatar desciende

El pasado jueves, el Murcia Promises sacaba un punto sin goles ante el Patacona, el cual le ha servido para culminar una histórica temporada, ya que en su debut en la máxima categoría del fútbol juvenil, el equipo de Mateo Villar ha logrado la salvación matemática a falta de cuatro jornadas. Disputó la Copa del Rey ante el Granada y todavía puede lograr una mejor clasificación si cabe. De ensueño.

El UCAM es el mejor clasificado de los cuatro equipos murcianos. Fue capaz de derrotar el tercero en su campo. El solitario pero ganador gol lo marcó Fonseca en el minuto treinta y seis. El equipo de Daniel Pina, ya veterano en la División de Honor, va camino de realizar la mejor temporada de su historia.

El Real Murcia sigue empeñado en dar emoción al tramo final del campeonato liguero. Enfrente tuvo al segundo clasificado, quien no se dejó sorprender. En el primer minuto, los granotas se adelantaron en el marcador. Empató el Real Murcia a los veintitrés minutos por mediación de Ayinde, pero pasada la media hora, el Levante marcó el gol del triunfo. El equipo de Sergio Campos está cinco puntos por encima del descenso a falta de cuatro jornadas.

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Era una tarea complicada en el año de su debut en la categoría, pero ha descendido a Liga Nacional. El EFB Pinatar perdió ante el Valencia por goleada en el campo Jose Antonio Pérez. El equipo de Ramón Marín ha estado toda la temporada en la zona baja y solo ha ganado tres partidos. Casi con toda seguridad, su plaza la ocupará el Cartagena.