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Marina y Paco Sánchez Ferrer, subcampeones de la Copa de España de vela Snipe

Los canarios Alfredo González y Cristian Sánchez se proclaman campeones en el Club Náutico Los Nietos

Podio absoluto de la Copa de España de la clase Snipe en el Club Náutico Los Nietos

Podio absoluto de la Copa de España de la clase Snipe en el Club Náutico Los Nietos / Gaspar Zamora

Gaspar Zamora

Alfredo González y Cristian Sánchez, del RCN Arrecife, se proclamaron campeones de la Copa de España de vela en la clase Snipe-Trofeo José Luis Belda Guardiola, disputada en el Club Náutico Los Nietos. El subcampeonato fue para los murcianos Paquito y Marina Sánchez Ferrer, del RCR Santiago de la Ribera, mientras que la tercera plaza fue para Fernando Rita Larrucea y Julia Rita Román, del CN Mahón.

En categoría femenina resultaron campeonas Claudia Juan Vigar y Marina Casado López, del RC Mediterráneo, y en Master, los hermanos Sánchez Ferrer. En juveniles se impusieron Martín Fresneda Gázquez y José González Escamez, del RCN Valencia. 

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