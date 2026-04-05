Marina y Paco Sánchez Ferrer, subcampeones de la Copa de España de vela Snipe

Alfredo González y Cristian Sánchez, del RCN Arrecife, se proclamaron campeones de la Copa de España de vela en la clase Snipe-Trofeo José Luis Belda Guardiola, disputada en el Club Náutico Los Nietos. El subcampeonato fue para los murcianos Paquito y Marina Sánchez Ferrer, del RCR Santiago de la Ribera, mientras que la tercera plaza fue para Fernando Rita Larrucea y Julia Rita Román, del CN Mahón.

En categoría femenina resultaron campeonas Claudia Juan Vigar y Marina Casado López, del RC Mediterráneo, y en Master, los hermanos Sánchez Ferrer. En juveniles se impusieron Martín Fresneda Gázquez y José González Escamez, del RCN Valencia.