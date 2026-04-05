El Lorca Deportiva agota las opciones del play off

El Lorca Deportiva sumó su cuarto partido sin ganar. Tercer partido consecutivo que termina con diez. Y casi dice adiós a la posibilidad de meterse en los lugares de play off, tras no pasar del empate, 1-1, ante un descendido como es el Almería B en un pésimo partido donde nunca dio la impresión de querer ganar. No tuvo velocidad ni profundidad. Jugando andando es imposible ganar a nadie. Solo en los diez primeros del segundo tiempo dispuso de ocasiones abortadas por paradones de Zorro. Le empataron en el descuento tras una acción a balón parado muy mal defendida. Al menos ha logrado el primer objetivo de mantener la categoría en el primer año en la misma. Empate con sabor a derrota y muy mala imagen del Lorca Deportiva.

El Lorca Deportiva volverá a jugar el próximo domingo ante el Xerez CD, a las seis en el estadio Artés Carrasco.

El Lorca sabía que de lo que ocurriera en este partido podía seguir con opciones de pelear por meterse en los lugares de playoff o quedar descartado casi de forma definitiva. El técnico aguileño del equipo lorquino, Sebas López, no pudo contar por diversos motivos con los centrales titulares, Sergi Monteverde y Fromsa, además de Dani García y Álvaro Martínez. Enfrente había un rival ya descendido de la mano del entrenador, Jose Maria Salmerón. Un ex en las filas del filial almeriense, tan importante en el ascenso del equipo lorquino, como fue el meta huercalense, Zorro, que jugó de titular.

Por el ritmo del partido, no dio la impresión en ningún momento de quién era el equipo que se jugaba algo. El Almería tuvo más el balón, jugó más tiempo en campo contrario y dispuso de acercamientos peligrosos. El Lorca, con un equipo inédito, ya que debutó de inicio Dani Albiar, con dos centrales que era la primera vez que jugaban juntos, como Morros y Tafalla, no era capaz de dar más de dos toques seguidos. No había intensidad ni velocidad en el equipo blanquiazul. Todo muy previsible.

El exceso de riego sobre el césped dio algún susto en los primeros compases del partido. A los tres minutos, Fran Arbol peca de exceso de confianza e Iker Burgos a punto está de marcar. Siete minutos después, Juan Hernández pone un precioso balón al área, pero el cuero se pasea sin que nadie sea capaz de empujarlo a gol. Hubo que esperar muchos minutos para destacar algo en el aspecto ofensivo del Lorca Deportiva. Mientras tanto, fue el Almería quien controló la parcela ancha y, con una presión alta, no dejaba al Lorca jugar con cierta comodidad. Pasada la media hora de juego, Kiko entró por la izquierda, dejó un balón letal a Naranjo, este cedió a Willi, cuyo disparo lo salvó Kone. Dos minutos después, gran centro de Juan Hernández y Naranjo de cabeza puso el cuero cerca del larguero. Cuando parecía que se iba a llegar sin goles al descanso, se produjo una falta cometida sobre Naranjo en la frontal del área. Amagó Juan Hernández, despistó a Zorro y Dani Albiar de buen derechazo alojó el balón en el fondo de la red. Albiar pidió perdón por su pasado almeriense.

Los primeros diez minutos del segundo tiempo fueron lo mejorcito del Lorca Deportiva. Dispuso de hasta tres ocasiones muy claras, todas abortadas por grandes paradas de Zorro. A los seis minutos, tras un córner botado por Alex Peque, remataron a bocajarro Willy y Juan Hernández. En ambos casos, Zorro evitó el gol. Un minuto después, otra vez apareció Zorro a disparo de Alex Peque, después Naranjo envió fuera sin portero. Ahí se acabó toda la aportación ofensiva del Lorca Deportiva, que se metió atrás para defender el resultado y eso le condenó. Iker Burgos, el mejor de los locales, remató a la base del poste de Fran Arbol en el minuto sesenta y dos.

El Lorca defendía muy atrás, en el borde de su área, facilitando la labor a los jóvenes jugadores locales. Kiko fue expulsado y, una vez más, los cambios introducidos por Sebas López empeoraron a su equipo. El lateral zurdo vio dos amonestaciones en dos minutos. En un contragolpe, los aficionados lorquinos presentes, que superaban ampliamente en número a los locales, pidieron un penalti más que punible por un posible derribo sobre Naranjo. A falta de tres minutos, el meta Fran Arbol evitó el empate tras disparo de Hou. El Almería B acorraló a un desconocido Lorca Deportiva, quien achicaba balones como podía.

Noticias relacionadas

En el tiempo añadido, el Almería encontró premio. Un saque de esquina pésimamente defendido por los visitantes permitió a Marciano rematar y poner la igualada. En la última acción, Gabri se plantó solo ante Zorro, pero este se comió a la gallina. Se le hizo de noche al jugador lorquinista. Empate que sabe a derrota y muy mala imagen del Lorca Deportiva.