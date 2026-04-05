La Deportiva Minera desarbola al UCAM al ritmo de Omar Perdomo

La Deportiva Minera y el UCAM Murcia se vieron las caras en un derbi que, como todos los que enfrentan a dos equipos que pelean por lo mismo, prometía tensión, orgullo y mucho en juego. Prometió y cumplió. Pero esta vez, la balanza se inclinó con claridad hacia el lado rojillo. Los mineros firmaron un partido redondo y se llevaron los tres puntos con un contundente 2-0 que refleja con fidelidad lo que ocurrió sobre el césped.

Hay momentos dentro de los partidos en los que el fútbol deja de ser un deporte y se convierte en arte. Y eso ocurre, casi siempre, cuando hay alguien en el campo capaz de hacer lo que los demás no pueden ni imaginar. Omar Perdomo viste de rojillo desde hace dos temporadas y nos recuerda por qué nos enamoramos de este juego. El mediapunta canario acumula una colección de goles que ya merecería su propio documental, y cada vez que toca el balón con esa intención suya tan fina, tan ‘canaria’ y tan milimétrica, los aficionados rojillos disfrutan. Lo hizo de nuevo en el derbi. Desde el centro del campo, con una lectura del juego que va más allá de lo físico, de lo táctico, que pertenece directamente al terreno de lo instintivo y lo genial, vio que Facu Ackermann estaba adelantado y no lo pensó dos veces. Un toque sutil, perfectamente medido, ya que es algo que practica de manera regular en los entrenamientos, un globo que describió una parábola imposible y que se coló en la portería del UCAM. El fútbol necesita jugadores así. Tener a Omar Perdomo en la plantilla es un lujo deportivo. En la ida ya castigó al cuadro universitario, aunque los puntos se quedaron en Murcia; ahora en la vuelta sí que tiene premio su genialidad.

Omar Perdomo celebra su gol desde el centro del campo / Loyola Pérez de Villegas

La primera parte estuvo dominada de principio a fin por la Deportiva Minera. Los rojillos salieron con una presión alta, un orden defensivo impecable y una intensidad que desbordó al UCAM desde los primeros compases. El gol de Omar Perdomo llegó para premiar esa superioridad y para sentenciar un primer tiempo en el que los mineros fueron netamente mejores. Eso sí, el conjunto universitario tuvo su momento. En una pérdida de balón en la salida de la Minera, Urcelay se encontró ante una ocasión clarísima que pudo haber cambiado el signo del partido. Fue el momento de mayor peligro azuldorado y, también, el más incómodo para Álex Lázaro, que hasta ese instante había tenido una tarde plácida. Más tarde, en el segundo periodo, Aitor Puñal lo intentó con una volea desde la frontal del área que se marchó al larguero, en otro aviso que no encontró recompensa. Más allá de esos destellos, la sensación fue unánime en las gradas: la Deportiva Minera era mejor equipo.

La segunda mitad comenzó con otro mazazo minero. Fran Viñuela desbordó por la banda derecha con descaro, puso el balón en el corazón del área y apareció Rubén Mesa para culminar la jugada de tacón, con esa confianza que solo tienen los futbolistas diferenciales. 2-0 y derbi prácticamente sentenciado. Germán Crespo, técnico del UCAM, trató de reactivar a los suyos con dos tandas de cambios: primero un triple movimiento para remover el equipo y después un doble cambio buscando chispa y variantes ofensivas. Sin embargo, sus modificaciones no tuvieron ningún efecto sobre el juego. La Deportiva Minera no acusó los relevos del rival, siguió mandando con autoridad, controlando los tiempos y protegiendo con solvencia su ventaja. Álex Lázaro cerró el partido con un trabajo tan cómodo como eficaz, reflejo de la superioridad de los suyos.

Noticias relacionadas

Deportiva Minera 2-0 UCAM Murcia / Loyola Pérez de Villegas

La Deportiva Minera da así un paso de gigante en su camino hacia el ascenso a la Primera Federación. Ganar un derbi regional siempre tiene un peso especial, pero hacerlo con esta solvencia, con este juego y con este marcador eleva todavía más el valor de los tres puntos. El UCAM deberá reponerse y mirar hacia adelante, porque la temporada aún tiene mucho que decir. Solo quedan cuatro jornadas y la Minera ha dado un paso de gigante.