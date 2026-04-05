Consulta las previas de los equipos de Segunda RFEF que se juegan este domingo

El Ángel Celdrán acoge este domingo una final antes de tiempo

El fútbol regional vive este domingo uno de sus días grandes. La Deportiva Minera y el UCAM Murcia se citan a partir de las 12:00 horas (televisado por WebDirecto.com) en el estadio Ángel Celdrán de Llano del Beal en lo que promete ser el partido de la jornada 30 del grupo IV de Segunda Federación

No es un partido cualquiera. Es un duelo entre el cuarto clasificado, la Deportiva Minera, con 50 puntos, y el líder, el UCAM Murcia, que llega con 52 tras su contundente victoria ante el Recreativo de Huelva la pasada jornada por 2-0. Solo dos puntos separan a ambos conjuntos, lo que convierte este choque en una auténtica final: una victoria minera adelantaría a los cartageneros en la tabla y pondría patas arriba una clasificación ya de por sí enloquecida. Y es que el grupo IV se ha convertido en un polvorín. Siete equipos en apenas cuatro puntos, con 15 todavía por disputarse en cinco jornadas. Todo por decidir. Todo por jugar.

La Deportiva Minera llega al partido con el impulso de su feudo. En casa, el conjunto cartagenero es una roca: 14 partidos, 10 victorias, 3 empates y una sola derrota, con un saldo goleador de +15. Eso sí, arrastra la decepción de haber caído 1-0 ante el Extremadura (otro rival directo, ahora tercero) el pasado fin de semana, sobre todo por lo cruel del desenlace del choque.

Enfrente, el UCAM Murcia presenta una cara menos brillante como visitante. Los universitarios son octavos en la clasificación exclusiva de equipos fuera de casa: 5 victorias, 3 empates y 6 derrotas. En este grupo, quien juega en casa tiene ventaja, y las cifras lo confirman.

En el capítulo de novedades, el UCAM no podrá contar de nuevo con Mizzian, sancionado tras su expulsión en Águilas y que aún debe cumplir dos partidos más. El resto de la plantilla está disponible, salvo los tocados.

Por parte de la Deportiva Minera, se espera un once muy reconocible. Manu Galán y Alarcón apuntan a recuperar su sitio en el equipo titular en detrimento de Toner y Javi Vera, mientras el resto del bloque repetiría respecto al partido ante el Extremadura. En el UCAM, tras la solidez mostrada ante el Recreativo, Germán Crespo podría apostar por la continuidad y repetir el mismo once.

Cinco jornadas, quince puntos en juego y un grupo que cada semana escribe un nuevo capítulo de locura. Este domingo, el Ángel Celdrán será el escenario perfecto para uno de esos partidos que se recuerdan. Derbi, rivalidad regional, play off y ascenso directo en juego: el fútbol tiene una cita ineludible en Llano del Beal.

Almería B-Lorca Deportiva: última oportunidad para mirar hacia arriba

Esta mañana, a las doce, en el campo anexo al Estadio Juegos del Mediterráneo, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada treinta entre el Almería B y el Lorca Deportiva. Es más que probable que esta sea la última oportunidad para el equipo lorquino de seguir teniendo esperanzas de poder engancharse a los lugares de play off de ascenso, los cuales están a seis puntos. Para ello solo le vale la victoria al equipo de Sebas López frente a un rival virtualmente descendido. Por tal motivo, el club blanquiazul ha puesto a disposición de los aficionados que quieran desplazarse sesenta entradas gratis.

El entrenador aguileño va a poder recuperar al goleador Naranjo y al defensa y capitán del equipo Sergi Monteverde. Ambos han cumplido la sanción de un partido. No podrá estar el centrocampista Dani García, expulsado ante el Linares.

La duda está en la portería, ya que Sebas suele alternar a Ernestas y Fran Arbol. La defensa podría ser la formada por Escobar en la derecha, Kiko en la izquierda, y Sergi con Morros en el centro, ya que Fromsa está con molestias. Por delante, Willi y Álvaro Martínez, sin descartar a Tafalla. Álex Peque y Acevedo o Gabri en los costados, Adri Heredia de enganche y Naranjo en punta.

Los lorquinos quieren cortar una racha negativa de tres partidos sin ganar. Solo han sumado un punto de los últimos nueve. Va a dirigir el partido el colegiado canario Víctor Álvarez.

Águilas-Xerez, con público

Tras la suspensión cautelar del cierre del Centenario El Rubial, la afición y el equipo blanquiazul tienen la oportunidad esta tarde (18:30 horas) de reivindicarse como una plaza de señorío en el mundo del fútbol, donde lo sucedido después del partido ante el UCAM Murcia fue un capítulo aislado, y que en una ciudad en donde se juega al fútbol desde hace más de 130 años, y en un escenario que acoge partidos desde hace más de 113, se respeta al rival y el contexto deportivo con el que se celebra la competición.

Es una tarde en la que los objetivos deportivos, el seguir entre los mejores del Grupo IV de Segunda Federación, sin renunciar a nada, van a fusionar a la afición con su equipo. La plantilla tiene que volver a tener las sensaciones que la han mantenido durante numerosas jornadas en el liderato de la categoría, y que los resultado cosechados en los último ocho partidos lo han llevado a sumar tan solo 4 puntos y alejarlo a tres del líder. La diferencia es salvable para el equipo que entrena Adrián Hernández. Esta tarde no lo tendrá fácil ante el Xerez Deportivo, que lucha por salir del descenso y se juega una de las pocas opciones que le restan para acercarse a la salvación.

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Adrián Hernández, que por segunda semana no ha realizado previa del partido, vuelve a recuperar un centro del campo reconocible tras cumplir Mario Abenza y Yasser su partido de sanción, por lo que la alineación podría ser la formada por Salcedo en la portería, con Johan Terranova y Héctor Matrínez en los laterales, Adri Pérez podría acompañar a Uri en el centro de la zaga; con los mencionados Mario Abenza y Yasser en la medular; quedando los 'Javis' Pedrosa y Castedo en las bandas; la duda estaría en la delantera, en quién acompañará a Chris Martínez, Boris Kouassi o Kevin Manzano.