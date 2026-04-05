Un Caesa Cartagena amenazado por el descenso juega ante el Estudiantes en el Movistar Arena

El FC Cartagena CB, que pelea por evitar el descenso en Primera FEB, visita este domingo al Movistar Estudiantes, en el Movistar Arena, con la idea de prolongar su mejoría tras salir de la zona de castigo, en un duelo marcado por su 7-18 y el precedente del 68-95 de la primera vuelta

El encuentro, fijado para las once y media de la mañana, lo afrontará el equipo entrenado por Roberto Blanco tras caer por 82-77 en la pista del Leyma Coruña, líder de la competición y al que le puso las cosas difíciles.

Los blanquinegros son decimocuartos, cuartos por la cola, con un bagaje de siete partidos ganados y 18 perdidos y la línea del descenso la marca el Palmar Basket Mallorca Palma, con un 6-19.

Por delante de los baleares, también con seis triunfos y habiendo jugado un partido más, aparece el Grupo Ureta Tizona Burgos, decimoquinto mientras que la tabla la cierra en el puesto decimoséptimo el Melilla Ciudad del Deporte, descolgado con un 4-21.

El Estu, por su parte, es sexto con 15 victorias y 10 derrotas y habiendo perdido dos dos últimos encuentros, el más reciente por 83-81 en la cancha del HLA Alicante.

En el choque de la primera vuelta, celebrado en el Palacio de los Deportes de Cartagena, el cuadro colegial se impuso por un rotundo 68-95 el 1 de noviembre de 2025 cuando era Félix Alonso el entrenador de los de la ciudad portuaria.

Noticias relacionadas

Desde entonces, cuatro meses después, el Caesa se ha movido en la parte baja de la clasificación aunque en las últimas semanas fue capaz de salir del descenso con sus victorias por 82-68 ante el Melilla y por 78-77 contra el Alicante, una buena racha jugando en casa que se truncó en A Coruña.