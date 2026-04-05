El Águilas se reencuentra con la victoria ante su afición

Hubo que esperar a la segunda parte, pero el Águilas FC volvió a sonreír después de lograr una victoria holgada (3-0) y necesaria ante el Xerez Deportivo. Una victoria que mantiene a los costeros en la lucha por el ascenso gracias a los goles de Javi Castedo y de José Mas, quien logró un golazo que sentenciaba el partido. Los costeros no se encontraron cómodos en el primer acto, creando ocasiones de gol que no materializaban y que les ocasionaban incertidumbre a la hora de superar al rival. Fue tras el paso por vestuarios y en una jugada en la que Javi Pedrosa agotó sus esperanzas de que un balón saliera por la línea de fondo, cuando Castedo adelantó a los costeros. El tanto sirvió para soltar lastre mental y liberarse a los jugadores de Adrián Hernández para comenzar a superar a los visitantes. La guinda de la victoria la pudo poner Yasser si llegar a entrar un lanzamiento desde el centro del campo que materializó Javi Castedo, pero quien sí la puso fue José Mas con un gol desde fuera del área que entró por la escuadra.

En un comienzo de partido en el que apenas se jugaba entre atenciones al visitantes Julen Ekiza, quien tuvo que ser sustituido, y al central costero Uri, se pasaban los minutos sin ritmo. Un lanzamiento lejano de Yasser al cuarto de hora fue la única ocasión destacable. Los locales comenzaron a controlar el partido y a llegar al área visitante cuando se superaban los primeros veinte minutos, creando ocasiones, como la que provocó Mario Abenza con un centro desde la banda que remató de cabeza ajustado al larguero Javi Castedo. Sobre la media hora, un control de Yasser, a través de quien discurrían todas las jugadas ofensivas de los costeros, filtró un balón a Chris Martínez, quien llegaba al área y lanzó ajustado al poste.

Se sucedían las llegadas de los jugadores de Adrián Hernández, que no encontraban la forma de entrar con claridad, tan solo en jugadas individuales que no encontraban destino, como la que realizó Chris Martínez, quien en un centro raso obligó al portero Bloch a rechazar con apuros. Los visitantes, tan solo con un lanzamiento lejano de Ilias que salió fuera y un remate que salió alto de Marcelo, llevaron peligro. Una primera parte que, a pesar de durar 58 minutos por las atenciones a distintos jugadores, no registró ni un solo tanto.

En el comienzo del segundo acto, Javi Pedrosa logró sacar un centro raso cuando el balón salía por la línea de fondo en un movimiento de Chris Martínez que habilitó a Javi Castedo para adelantar a los blanquiazules. Sin haber llegado los visitantes al área local, Diego Iglesias dio el susto, aprovechándose de un resbalón de Héctor Martínez, internándose en el área pequeña, pero su lanzamiento se fue fuera en la única aproximación en jugada de los de Jerez. Sobre el cuarto de hora, Javi Castedo llegó por la banda derecha enviando centro que rechazó la defensa visitante, quedando el balón en la corona del área para que José Mas, tras acomodarse el esférico, lo enviara a la escuadra.

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Con los costeros jugando con comodidad y controlando el partido, llegó el momento en el que Yasser, uno de los mejores de la cita, controló el esférico en el círculo central; no se lo pensó para buscar la portería, estrellando el balón en el larguero, un rechace que llegó a Javi Castedo, quien acompañó la trayectoria del balón para marcar solo ante la portería. Los locales llegaban bien por bandas y pudieron ampliar el marcador, pero un Chris Martínez en versión solidaria, no tuvo acierto ante la portería. Una victoria que pone a los costeros a un punto del líder y también a uno del sexto clasificado.