El Yeclano pierde la ocasión de escaparse de la zona de descenso

El Extremadura apretó la lucha por lo más alto de la clasificación al vencer merecidamente en La Constitución ante un Yeclano (2-3) que fue mediocre en la primera parte y desatinado de cara al gol en la segunda. Los de Iván Ruiz siguen teniendo un colchón anti apuros a las puertas de viajar a Lebrija para enfrentarse en un duelo termómetro a otro de los equipos que buscan escapar del descenso.

El Yeclano, que venía de lograr dos triunfos seguidos, parecía estar de cuerpo presente y mente de puente, siendo batido en esa intensidad que, especialmente en casa, nunca se puede negociar. En la primera jugada del partido, el conjunto extremeño transicionó hábilmente por la izquierda y Manu Ramírez dentro del área la cruzó rozando el palo largo. Era el primer aviso a los locales, que respondieron con tres rápidos e interesantes contraataques que acabaron mal ejecutados. Al cuarto de hora, el Extremadura se adelantaría en el marcador en una buena acción de Manu Ramírez que la puso al sitio donde le encanta aparecer a Zarfiro haciendo, en el argot yeclano, un Álex Vaquero. Se materializaba así la propuesta ambiciosa de los de Almendralejo, que mordían en cada balón ambicionando el liderato y adaptándose a la perfección a lo que requería este terreno de juego.

Ficha técnica Yeclano Deportivo: Borja, Borao (Ot, 38), Melli, Josema, Iker, Nani, Totti, Rementería (Antonio Fernández, 70), Borona (Asier, 53), Domínguez (Jaime, 53) y De Vicente (Emaná, 38). Extremadura: Robador, Barace, Ángel Cano, Cordero, Tala (Núñez, 74), Luis Nicolás, Zarfino, Manchón (Peral, 83), Diego (Arhoun, 74), Manu Ramírez (Pinchi, 61) y Maikel (Frodo, 46). Goles: 0-1. Min. 16: Zarfino. 0-2. Min. 33: Maikel. 0-3. Min. 44: Zarfino. 1-3. Min. 45: Unai Rementería. 2-3. Min. 88: Emaná. Árbitro: Borja Guijarro (valenciano). Amonestó a los locales Josema, Melli y Emaná, y al visitante Ángel Cano. Campo: La Constitución, ante 1.200 espectadores.

El Yeclano quiso reaccionar con un tímido arreón cuyo mayor mérito fue el primer tiro a puerta en un intento fuera del área de Borona, el único que parecía poder sorprender con algo entre el plantel local. El conjunto local buscaba certezas, pero el Extremadura volvió a cambiar el ritmo y consiguió el segundo. Eso sí, en un clamoroso fuera de juego que tanto el colegiado valenciano Borja Guijarro como el línea Alberto Gabriel Cornelles autorizaron estrepitosamente cuando todos esperaban la anulación. Maikel, dos metros adelantado como se pudo corroborar en el video del gol subido en el perfil oficial del Extremadura, batía a placer ante Borja para poner un 0-2 con sabor a liderato de bellota.

Iván Ruiz movió ficha rápidamente en el banquillo e introdujo a Ot Remolins y a Emaná para buscar un revulsivo. Pese al amago de reacción, Borja salvó el tercero con una mano brillante ante un tiro a gol de Diego, y en el córner siguiente, el Extremadura parecía sentenciar el partido logrando el 0-3 de nuevo con gran facilidad en un remate de Zarfino. La enmienda azulgrana llegó en el último instante de la primera parte, cuando Unai Rementería lograba marcar rematando un córner en el primer palo.

El tanto azulgrana sirvió para que muchos no se fueran de La Constitución, esperando un giro de guión si se despistaba el Extremadura. El equipo de Yecla salió con otro brío de los vestuarios, y la doble entrada de Asier Seijo y de Jaime dio profundidad a las bandas. Precisamente Jaime tuvo en boca de gol un balón que le había puesto Emaná y que remató alto con todo a su favor. Poco después, a Zarfino le anulaban un hat-tick por un fuera de juego muy cuestionado por los visitantes, Totti forzaba a Robador a hacer una buena parada con un tiro exterior, y un rechace mordido se estampaba en el palo sin que ningún azulgrana remachara el rechace.

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Los minutos fueron pasando con un Yeclano que quería pero que no terminaba de fluir, ante un Extremadura que jugó a la perfección sus bazas para que no se descontrolara el choque. A dos para el noventa, Emaná con el tacón logró marcar un segundo tanto que le dio emoción al final del partido.