El UCAM Murcia no perdona al Joventut y se mantiene en el Top-4 de la ACB

El UCAM Murcia CB continúa con paso firme hacia la que sería su tercera participación en el play off de la Liga Endesa al no perdonar al Joventut Badalona en el Olímpic (67-89). El conjunto universitario ha sumado su decimoctava victoria de la temporada ante una Penya mermada por las importantes ausencias de los pívots Ante Tomic y Simon Birgander, dos ausencias a las que se añadió a última hora la del exterior Cameron Hunt.

Sin demasiado brillo pero con mucha seriedad en su juego, el equipo de Sito Alonso firmó una actuación sólida para firmar la que ya es su octava victoria a domicilio. Es decir, se sitúa a tan solo un triunfo de igualar su mejor registro como visitante en sus 40 años de vida.

Y eso que el UCAM quizá tardó un poco en cogerle el tono a un partido complicado. Difícil de leer ante las variantes obligadas que debía realizar el Joventut en su juego para paliar las bajas. No obstante, a través de las ventajas en el marcador llegó el control para los de Sito Alonso.

Controlaron aspectos fundamentales como el rebote, imponiéndose en el ofensivo para contar con multitud de opciones en segunda oportunidad, y no escatimó en esfuerzos en la parcela defensiva para no darle ninguna esperanza a un Joventut que trató de funcionar a base de arreones con Jabari Parker, Ricky Rubio o Hanga.

Así pues, el conjunto universitario continúa instalado en la cúspide de la clasificación de la ACB. En el Top-4 de una Liga Endesa en la que sigue ganándose a pulso la opción de acudir a su terceras eliminatorias siendo cabeza de serie, es decir, contando con el factor cancha a su favor.

El capitán Jonah Radebaugh, con 17 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, fue uno de los más destacados junto a Michael Forrest (13) o un David DeJulius que, casi sin hacer ruido, firmó 11 puntos y 7 asistencias, al igual que un Will Falk con 9 puntos y omnipresente en el rebote.

El UCAM Murcia regresará este miércoles, 8 de abril a las 20.30 horas, al Palacio de los Deportes para afrontar el duelo de vuelta de las semifinales de la FIBA Europe Cup, donde tendrá que superar al PAOK de Salónica por siete puntos de diferencia si quiere disputar por primera vez en su historia una final europea.

El Joventut aguanta el ritmo

No se arrugó el Joventut pese a las bajas en un primer cuarto que trató de buscar siempre al UCAM Murcia. La Penya buscó hacer daño desde la pintura, a pesar de no poder contar ni con Birgander ni Tomic por lesión, ausencias a las que se sumó también el exterior Cameron Hunt de última hora, y pudo aguantar el ritmo alto de los primeros diez minutos. Con Jonah Radebaugh tirando de galones en ataque, y controlando el rebote ofensivo, el equipo de Sito Alonso consiguió llevar la iniciativa en el marcador desde bien pronto. Dos triples del capitán del equipo murciano le permitieron tomar temperatura en el partido (8-10), aunque el Joventut, con los jóvenes Ruzic o Allen, y el veterano Jabari Parker, consiguió mantenerse siempre a rebufo (15-18).

Primer arreón del UCAM

Arrancó el UCAM el segundo cuarto con dos pérdidas que parecían florecer las malas sensaciones, sin embargo, fue cuando mejor comenzó a leer lo que requería el partido. Debía intentar imponer su dominio y primero lo hizo imponiéndose ne la lucha en el rebote. Tarde o temprano debían irrumpir los problemas del Joventut en la pintura y, aunque pudo esconderlos durante varios tramos, los de Sito Alonso consiguieron anotar por dentro y sacar tiros libres para contar con el primer colchón de ocho puntos a falta de cinco minutos par el descanso (21-29).

Con Cacok haciendo daño por dentro, y Nakic afinando la puntería desde el triple, Miret tuvo que solicitar tiempo muerto. Cambió la defensa individual por la zonal, que pronto rompió el ala-pívot croata con un triple y Sant-Roos elevó la renta hasta los 14 de diferencia (24-38). Ruzic, en su rol de pívot, fue el que más daño hacía a la defensa universitaria en un partido que se volvió algo más tenso cuando Ricky Rubio fue castigado con técnica tras protestar una defensa de Radebaugh en la que le acabaron señalando pasos (29-41). A partir de ese momento, aparecieron los destellos de calidad de DeJulius para cerrar la primera mitad por delante (30-45). El único aspecto negativo, fue que Cacok se cargó con tres personales.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, realizando un mate ante el Joventut. / ACB PHOTO/DAVID GRAU

Control desde el marcador

El UCAM logró controlar el partido más por su distancia en el marcador que por su juego. Continuó imponiéndose en el rebote, contando con varias segundas oportunidades que no logró convertir, pero un parcial de 0-7 con Kelan Martin como referente le permitió contar con una importante ventaja (30-52). Intentó responder el Joventut con las pocas armas con las que contaba, pero apenas el duró un asalto. El UCAM había dejado muy frío el ambiente en el Olímpic con esta distancia y un triple de Radebaugh provocó el tiempo muerto local (34-57). Tiró de caráceter la Penya con Ricky Rubio, anotando siete puntos consecutivos, como líder para firmar un parcial de 6-0 con el que intentó cambiar la tendencia. El equipo catalán apostó por un juego más incisivo ante un UCAM que estuvo un tiempo sin poder anotar, pero que consiguió paliar la situación desde el tiro libre (41-61). Así se llegó al final de este periodo, con un triple de Forrest que fue otra puñalada para el Joventut (49-68).

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Sin cambios de guion

No cambió demasiado el guion en un último cuarto en el que el UCAM, pese a no mostrar un juego demasiado brillante era suficiente para no sufrir ningún riesgo innecesario. Sant-Roos y Nakic, aprovechando la segunda oportunidad con el dominio en el rebote ofensivo de los universitarios, volvieron a sellar desde el triple otra holgada ventaja para los de Sito Alonso a cinco minutos del final (55-76). Perdió el UCAM a Cacok, al cometer la quinta después de un rectificado en ataque, pero su solidez en ataque, al tener la paciencia necesaria para elegir la mejor opción, le permitió ir ganándole segundos al reloj para acabar certificando su victoria (57-80). El quinto triple de Radebaugh fue la antesala al último minuto de un partido que sirvió para que el UCAM sumase su octavo triunfo a domicilio en lo que va de curso (67-89).