El Hozono Jairis supera la resaca de la Copa con nota

Cadí La Seu no era el rival perfecto para que las jugadoras del Hozono Global Jairis recuperasen el ‘ikigai’, ese concepto japonés que se explica como la razón de ser o motivo para levantarse cada mañana. Era, tras una competición copera en la que vapuleó a gigantes, un rival más incómodo, con otra filosofía y con otras formas de hacer… un partido para dar el callo, perfecto para pasar página por completo de lo que fue y centrarse en lo se quiere ser, buscar una nueva luz a través del ‘meliorismo’, esa doctrina filosófica que sostiene que el mundo puede mejorar a través del esfuerzo. A diferencia del optimismo (que cree que todo mejorará solo) o el pesimismo (que cree que nada cambiará), el ‘meliorismo’ afirma que el progreso es posible mediante acciones individuales y colectivas para superar desafíos. Y así lo hizo para sumar (75-68) el decimosexto triunfo de la temporada y recuperar la cuarta plaza.

El inicio confirmó las sospechas. Costó encontrar ritmo, fluidez, incluso sentido. Los puntos llegaron a cuentagotas en ambos aros hasta que Berstch y Ayuso agitaron el encuentro (11-6). Pero el ‘ikigai’ no terminaba de aparecer. Bernat Canut movió el banquillo en busca de respuestas, mientras las catalanas, pacientes, equilibraban el duelo hasta el 13-13 del primer cuarto.

El segundo acto tampoco arrancó con claridad. Faltaba energía, chispa, quizá ese café emocional que despierta a los equipos en tardes grises. Lo encontró Aguilar desde el perímetro, con dos triples y sendas penetraciones que encendieron la luz. Pero el Jairis respondió desde dentro: Massey dominó la pintura y Alarcón sostuvo desde el exterior. El rebote ofensivo y una fe creciente, profundamente ‘meliorista’, impulsaron un parcial de 8-0 que permitió marcharse al descanso con ventaja (32-25) y la sensación de que algo empezaba a encajar.

Tras el paso por vestuarios, llegó la afirmación. Tres canastas consecutivas elevaron la renta hasta el +13 (38-25), un espejismo momentáneo porque Cadí no estaba dispuesto a rendirse. Respondió con orgullo, apretando el marcador, pero entonces apareció el carácter. La técnica a Ayuso, en protesta por el criterio arbitral, actuó como detonante emocional. El Jairis se enrabietó, se reconoció en el esfuerzo colectivo y golpeó con autoridad. Mataix, Massey y Alarcón superaron la decena de puntos, firmando un tercer cuarto que dejó el duelo prácticamente sentenciado (56-38).

El último periodo fue un epílogo sereno. Un triple de Mataix terminó de enviar el partido al territorio de los sueños, mientras el trabajo silencioso de jugadoras como Alguacil o Teresa López encontraba su recompensa en cada posesión. En la grada, mientras tanto, comenzaban a hacerse cuentas.

Ficha técnica CB Hozono Global Jairis: Ayuso (6), Alarcón (13), Prieto (3), Berstch (7), Massey (18) -cinco inicial-; Mané (2), Mataix (17), Ekh, Gil (8), Teresa López (1) y Alguacil. Cadí La Seu: Raventós (5), Palma (2), Agular (20), Niaré (4), Ridard (7) -cinco inicial-; Gervasini (4), Mata (2), Morales (4) y Díaz. Marcador cada cuarto: 13-13, 32-25 (descanso), 56-38 y 75-48. Árbitros: López Herrada, Chacón Blázquez y Calvo Aceña. Cancha: Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla. 700 espectadores.

Porque más allá del triunfo, el horizonte se aclara. La derrota de Perfumerías Avenida permite al Jairis recuperar momentáneamente la cuarta plaza gracias al average. Y las matemáticas son claras: con dos victorias en las cuatro jornadas restantes, el play off será una realidad. Con un pleno, el premio podría ser aún mayor, consolidando ese cuarto puesto que daría ventaja de campo.

El calendario, eso sí, no concede tregua. Girona y Valencia asoman en el tramo final como montañas exigentes, mientras que Joventut y Araski, inmersos en la lucha por la permanencia, jugarán con la urgencia del que no puede fallar.

Noticias relacionadas

Pero este Jairis ya ha encontrado algo más importante que una racha: ha recuperado su propósito. Su ‘ikigai’. Y desde ahí, desde esa convicción íntima, todo parece un poco más posible. La Copa ya es una página acabada, toca mirar hacia adelante, hacia la liga y fijarse en un nuevo objetivo, superar las 17 victorias de la temporada pasada, algo nada baladí con las cuentas de play off de fondo.