El FC Cartagena roza el play off con una victoria en Torremolinos

Difícil y trabajada victoria del FC Cartagena frente al Juventud de Torremolinos. Nada menos que lo esperado en El Pozuelo, donde sólo Europa y Villarreal B han logrado el triunfo en toda la temporada. El cuadro cartagenero frenó la energía inicial de su rival, igualó la intensidad y materializó una de sus pocas ocasiones para llevarse el triunfo en un partido cerrado. A la media hora, Yanis Rahmani cabeceó a portería un gran centro de Ander Martín para el 0 a 1 definitivo. Con lucha y coraje mantuvo la ventaja el Cartagena hasta el final para sumar 46 puntos y rozar el play off de ascenso, que queda a un único punto.

Demostró el Juventud de Torremolinos su conocimiento del terreno al inicio del partido. En un campo ligeramente más estrecho que el estándar, el conjunto local comenzó presionando la salida del Cartagena y obtuvo resultado. Los primeros acercamientos fueron para el Torremolinos, aunque el Cartagena, que pasó algunos apuros, los solventó bien.

Ficha técnica JUVENTUD TORREMOLINOS: Barragán; Salguero, Amelibia (Laca, 88), Nico Delmonte (Á. Camacho, 46), Sergio Díaz (Edu, 81); Climent, Moreno (Peque Polo, 65); Rafa Roldán (Usseyn, 88), Ibán Ribeiro, Fran Gallego (Gori, 65); y Pito Camacho. FC CARTAGENA: Lucho García; Marc Jurado, Rubén Serrano (Imanol Baz, 25), Aridane Hernández, Ander Martín; Pablo de Blasis, Jean Jules (Alejandro Fidalgo, 60); Yanis Rahmani, Kevin Sánchez (Willy Chatiliez, 84); Luismi (Edgar Alcañiz, 88) y Chiki (Ortuño, 86). GOLES: 0-1. Min. 31: Yanis Rahmani. ÁRBITRO: David López. Amonestó con tarjeta amarilla al local Peque Polo y al visitante Imanol Baz. ESTADIO: El Pozuelo, ante unos 3.000 espectadores. INCIDENCIAS: Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Lebogang Leo Alset, hermana del jugador del Torremolinos Lesedi Alset.

Después de un par de intentos a portería, los locales comenzaron a acusar el esfuerzo muy pronto. A los veinte minutos, la balanza volvió a equilibrarse con las primeras llegadas cartageneras. Luismi Redondo dispuso de una buena ocasión después de un centro de Ander Martín -actuando como lateral zurdo improvisado- que bajó Chiki con el pecho, pero le pegó alto el mediapunta de volea.

Sorprendentemente, el conjunto portuario creció desde su banda izquierda, donde Ander Martín apareció para suplir la baja de Nacho Martínez por sanción y de Nil Jiménez por lesión. La mala noticia para el FC Cartagena estuvo en la contusión que sufrió Rubén Serrano a los 23 minutos y que le obligó a abandonar el terreno de juego. En el lugar del central entró Imanol Baz, que volvía de sanción, pero que esperaba su oportunidad desde el banquillo en favor de Aridane Hernández.

Precisamente, el canario cuajó un gran encuentro que mejoró las sensaciones del disputado la semana anterior. En su debut, Aridane no anduvo fino, pero en El Pozuelo estuvo impecable el defensa, ganando confianza de cara al último tramo de competición.

Sin Rubén Serrano, que fue trasladado al Hospital Internacional HM Santa Elena para realizarle las pruebas pertinentes, el Cartagena mejoró. No por la ausencia del central, sino porque el parón de tres minutos sirvió al equipo como punto de inflexión. A la media hora, los visitantes superaban en intensidad a los locales y se volcaban sobre el campo rival.

Avisó el Cartagena con una jugada que pudo terminar en gol. Centró De Blasis y la ‘pinchó’ Chiki en un movimiento que le funcionó también como autopase. A la media vuelta, le pegó el punta de volea contra el portero. El rebote le cayó a Yanis Rahmani, que superó al meta, pero se topó con un defensor sobre la línea.

No le dio tiempo al extremo a repasar el fallo en su mente. En lugar de ello, usó la cabeza para rematar a gol la siguiente jugada. La puso Ander Martín -el mejor del primer tiempo- con delicadeza y el francoargelino entró en carrera al punto de penalti para picarla con fuerza. El balón pasó por un costado de Barragán, que no pudo hacer más que la estatua, y entró por la escuadra tras el bote.

Mitad del trabajo

Materializó -esta vez sí- el Cartagena sus ocasiones. Y vio portería Yanis Rahmani tras varios partidos peleado con el gol. El 0 a 1 se sintió en clave albinegra como completar la mitad de un arduo trabajo en un partido muy cerrado y de pocas ocasiones.

Antes del descanso, el Cartagena mostró más sensación de peligro. De hecho, cerca estuvo de hacer el 0 a 2 en una presión de Luismi al portero, pero la suerte se puso del lado local. Así llegó el intermedio y, después de quince minutos de reflexión, los equipos volvieron con un cambio en las filas malagueñas para modificar su esquema.

Escaso bagaje ofensivo del partido también en el segundo tiempo. Una llegada del Cartagena que Kevin Sánchez no pudo dirigir a portería dio inicio a los últimos 45 minutos. Los visitantes tenían el partido controlado, pero las malas noticias siguieron llegando en forma de lesión. El segundo en caer fue Jean Jules tras una acción defensiva en la que sintió dolor muscular en el muslo. También abandonó inmediatamente el campo por Alejandro Fidalgo.

Inmovilismo

En la última media hora de partido hubo mucha pelea y mucha tensión, pero pocas llegadas. Los entrenadores utilizaron los seis cambios -uno extra por la conmoción de Rubén Serrano-, pero aún así no consiguieron cambiar el decorado. Ni el Cartagena marcó el gol de la tranquilidad ni el Torremolinos logró el empate. Sólo hubo un susto en el área albinegra en una segunda jugada mal defendida que terminó fuera.

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Con el pitido final del colegiado, el Cartagena se llevó la victoria y tres puntos muy importantes en su lucha por el play off. Recorta distancias tras la derrota del Europa y se pone a un punto de la promoción independientemente de lo que haga el resto de rivales.