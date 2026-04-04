ElPozo tumba al Jimbee en el derbi regional a la contra

ElPozo Murcia se hizo con el triunfo ante el Jimbee Cartagena en el derbi regional (2-1), lo que le permite continuar como líder de Primera División. El encuentro venía marcado por los distintos intereses para ambos conjuntos. El duelo no empezó bien para los cartageneros con la lesión de Cortés, que tuvo que retirarse al inicio del partido. El nivel fue altísimo durante todo el primer tiempo, pero los murcianos golpearon primero con el gol de Ricardo Mayor. Al borde del descanso, el Jimbee Cartagena consiguió acertar e igualar el choque antes del tiempo de descanso. El segundo acto fue una batalla de estrategia, ya que cualquier error costaba la vida. Al final, ElPozo Murcia fue el que consiguió hacer daño por última vez, y tras una buena triangulación en rápido contragolpe, Ricardinho hizo el segundo tanto. Los murcianos se hicieron con los tres puntos y siguen dominando en la clasificación, mientras que los cartageneros, que no salieron bien parados, tendrán que seguir remando para mantenerse entre los mejores tras fallar una vez más fuera de casa.

Ficha técnica ElPozo Murcia: Edu Sousa, Gadeia, Ricardo Mayor, Ricardinho y Rafa Santos -cinco inicial-; Bebe, Dener, Adrián Rivera, César Velasco, Marcel y Ligeiro. Jimbee Cartagena: Chemi, Tomaz, Cortés, Castejón y Pablo Ramírez -cinco inicial-; Osamanmusa, Fairas, Mellado, Waltinho, Juninho, Darío Gil, Motta y Jesús. Goles: 1-0. Min. 10: Ricardo Mayor. 1-1. Min. 39: Mellado. 2-1.Min. 35: Ricardinho. Árbitros: Andrés Botella y Franciscó J. Castillo. Amarilla para los locales Ricardo Mayor y Marcel;a los visitantes Chemi , Farias y Osamanmusa. Pabellón: Palacio de los Deportes de Murcia.

El Palacio de los Deportes de Murcia se vistió de gala para acoger un nuevo derbi regional, un partido con intereses opuestos para ambos conjuntos: los murcianos peleaban para seguir siendo dueños de esa primera plaza, mientras que los cartageneros remaban para continuar estando en una zona privilegiada de la clasificación.

Cuando el contador se puso en marcha, estalló la guerra. El primero en acercarse al objetivo fue el cuadro cartagenero, con un mano a mano de Pablo Ramírez precedido de un error garrafal de Ricardo Mayor. Los de Josan González se dieron cuenta de que no podían cometer errores, ya que el Jimbee no iba a seguir perdonando.

El partido fue bastante intenso. ElPozo practicó una presión alta, obstaculizando la salida de balón de los cartageneros, que siempre acababan encontrando huecos y saliendo de la misma. Los goles no estaban llegando, pero las oportunidades sí. Un salvador, Edu Sousa, evitó el tanto de los rivales en varias ocasiones, en especial en una atajada monumental ante un remate a bocajarro de Pablo Ramírez.

En el ecuador del primer tiempo, ElPozo Murcia encontró fortuna y estrenó el electrónico. Ricardo Mayor fue el autor del primer gol, siendo el más listo de la clase, al cazar un balón que se paseaba por la línea de gol. El de Librilla apareció para empujar el esférico y así poner a los suyos por delante en el marcador.

La lesión de Fran Cortés en el arranque y el escaso acierto castiga a los de Duda en el Palacio

Cuando ElPozo saboreaba esa pequeña ventaja para marcharse al descanso, apareció el blanqueño Miguel Ángel Mellado para cambiar de planes. A 60 segundos para que concluyera el primer acto, el jugador del Jimbee sacó un disparo raso desde la frontal, que, con algo de suerte, al tocar en Ricardinho, acabó colándose dentro del arco de Edu Sousa. Restando segundos para marcharse al descanso, las tablas volvieron a establecerse en el marcador. Les tocaba remar a los dos equipos en la segunda mitad si querían sacar algo de provecho en el derbi.

Tras el tiempo de descanso y después de que tanto Duda como Josan González dieran nuevas instrucciones, arrancó un segundo tiempo donde se notó la tensión. Ambos conjuntos sabían que ya no había más oportunidades y que error podía complicar mucho el partido, sin quedar mucho margen para maniobrar.

Poco a poco el partido se fue calentando. El público también alentaba a los suyos, encendiéndose con cada falta que cometían los cartageneros sobre el cuadro murciano. El Jimbee Cartagena pecó de agresividad y, a falta de 10 minutos, ya se había puesto con cinco faltas. ElPozo sabía que tenía una vía por la que atacar para conseguir ponerse por delante desde el doble penalti.

Josan González: «Si seguimos así, traeremos oro a final de temporada» «Con el balón hemos recuperado juego. Llevábamos un par de partidos toscos y por momentos he vuelto a ver el equipo que quiero, que es agresivo y atrevido. Hemos conseguido tres puntos que son muy importantes para seguir arriba, pero no debemos olvidar el mal partido que hicimos en Pamplona, aunque en el derbi no se ha visto al equipo que se vio allí. Hemos estado muy cómodos con el balón y competido bien. Estamos preparados para competirle a cualquier rival, pero yo confío en el proceso, y si seguimos así, conseguiremos traer oro a final de temporada», dijo Josan González.

No le hizo falta al cuadro murciano conseguir sacar ese doble penalti, ya que Ricardinho apareció en el segundo palo para lograr ese mismo tanto. ElPozo trianguló perfectamente, pillando a los cartageneros a la contra. Gadeia le puso en bandeja el gol a su compatriota con un pase al segundo palo que este último solo tuvo que empujar. Se le ponía la cosa a favor a los murcianos cuando restaban solo cinco minutos para el final del encuentro.

El Jimbee Cartagena sabía que no tenía mucho tiempo y que le iba a tocar subir una marcha y arriesgar más para volver a igualar el choque. Se puso con juego de cinco para sumar un hombre al ataque, pero por más que lo intentaba, Edu Sousa estaba siempre bien situado para sacarlo todo. Mientras, ElPozo Murcia, agazapado, esperaba la oportunidad para cazar un balón y aprovecharse del portero jugador de los de Duda.

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Duda: «Hemos generado mucho, pero sin acierto» «Creo que ha sido un gran partido de fútbol sala. Hemos generado muchísimo, pero no hemos estado acertados y eso nos ha penalizado mucho. La peor noticia es la lesión de Cortés, que nos hace mucho daño. El partido lo ha decidido una mala decisión nuestra que ellos han culminado con una contra perfecta, y con el 5 para 4 no hemos podido conseguir el gol. Ha habido otras situaciones en las que hemos venido aquí y ElPozo ha llegado más y hemos ganado nosotros gracias a nuestro portero. Edu Sousa tiene mucho mérito en la victoria», comentó Duda.

Por mucho que lo intentó, el Jimbee Cartagena no pudo hacer nada; el crono llegó al final y ElPozo Murcia salió victorioso en el derbi. Los murcianos siguen dominando en la fase regular y mantienen una semana más el primer puesto. Los de Duda tendrán que reponerse del golpe y seguir remando para recuperar la tercera posición que ocupaban antes de esta jornada.