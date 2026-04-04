Carlos Alcaraz iniciará la temporada de tierra ante Baez o Wawrinka

Un argentino especialista en tierra batida que ya ha hecho dos semifinales sobre arcilla esta temporada, Sebastian Baez, o un suizo que llegó a a ser el número 3 del mundo y que cuenta ya con 41 años de edad, Stan Wawrinka, será el rival al que se enfrentará Carlos Alcaraz en el inicio de la temporada de tierra batida en el Masters 1000 de Montecarlo, que arranca este domingo y acabará ocho días después.

El tenista de El Palmar, después de caer prematuramente en Miami y de hacer semifinales en Indian Wells, regresa tras unos días de descanso al circuito para iniciar una fase de la temporada donde el objetivo principal es Roland Garros. Pero antes hay varios torneos importantes, como el de Montecarlo, donde el año pasado salió vencedor y donde corre el peligro de perder el número 1 del mundo. Después de un estreno que será complicado, Alcaraz se citará en octavos de final con el argentino Tomas Martin Etcheverry (31 ATP), el búlgaro Grigor Dimitrov (93), el francés Terence Atmane (44) o el estadounidense Frances Tiafoe (18), que es el tenista con mejor ranking, pero el que peor se desenvuelve en tierra.

Carlos Alcaraz entrena en el Murcia Club de Tenis / Marcial Guillén (Efe) y L.O.

El checo Jiri Lehecka (14), finalista en Miami, y el kazajistaní Alexander Bublik (11) son los tenistas que aparecen en cuartos de final, donde también se podría enfrentar Alcaraz al francés Gael Monfils (203), el holandés Tallon Griekspoor (30), el chileno Alejandro Tabilo (39) y el húngaro Marton Fucsovics (51).

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Alcaraz ha evitado a Zverev en semifinales, donde el italiano Lorenzo Musetti (5), un especialista en tierra, y Alex de Minaur (6), son los rivales más cualificados. El checo Jakub Mensik (26), y los italianos Luciano Darderi (19) Flavio Cobolli (13) completan la nómina de posibles rivales antes de una final donde se podría dar otro duelo con Sinner.