El Alhama ElPozo se autocondena ante la Real Sociedad

El Alhama El Pozo tendrá que seguir remando tras volver a perder, esta vez ante la Real Sociedad (1-5). Los primeros minutos de ensueño de las alhameñas fueron un espejismo, ya que tras adelantarse en el marcador, el partido tuvo un claro color donostiarra. Muy superior en todas las líneas la Real Sociedad, que agravó la situación, ya de por sí muy mala, de las azulonas, que no estuvieron a la altura de los últimos tres partidos. Una derrota que le acerca al descenso, ya que el Dux Logroño, equipo que marca la salvación, derrotó al Sevilla y esta ya está a cinco puntos más el average. Restan cinco jornadas para el final.

Se enfrentaban dos equipos con distintos objetivos. El Alhama, buscando romper una racha de dieciocho partidos sin ganar, dieciséis derrotas consecutivas; y la Real Sociedad, resarcirse del empate sufrido ante el Dux y conectar con los puestos europeos. Esta competición se interrumpe hasta el veintiséis de abril, donde el Alhama jugará ante el Deportivo de la Coruña en tierras gallegas.

El Alhama El Pozo salió como un tiro. Presión agobiante desde el pitido inicial, lo que permitió robar muchos balones, impidiendo que las visitantes dieran más de dos toques y montaran contragolpes peligrosos.

A los tres minutos, el equipo alhameño pudo marcar. Gran centro de Vega desde la izquierda y Belén, en el segundo palo, había ganado la espalda a su marcadora, pero su remate sin oposición fue muy blandito. Gran oportunidad perdida.

Fue un aviso, ya que tres minutos después, el Alhama se adelantó en el marcador. La Real Sociedad adelantó mucho la defensa, Raquel Pinel robó, envió un pase perfecto a Belén, que había salido por el centro desde su propio campo, encontró un gran pasillo y de fenomenal vaselina batió a Arrula. Mejor, imposible, por cómo había empezado el partido para las locales.

El Alhama siguió jugando como lo estaba haciendo en los últimos tres partidos. No le importaba tener el balón. Con las líneas muy juntitas, sin fisuras, presionando y buscando transiciones peligrosas.

La Real Sociedad, herida en el orgullo, fue a por el empate. Metió una marcha más y, además de dominar el juego, empezó a llegar con peligro a la meta local.

Tras dos acercamientos peligrosos, llegó el empate. Lavorge sacó un gran derechazo desde fuera del área, repelió Sol, controló Lucía, que cedió a la francesa, quien no perdonó.

Poco había durado la alegría en la casa de las pobres, en este caso las alhameñas. Pudo ser peor un poco después. El técnico visitante, Arturo Ruiz, solicitó revisión por un posible penalti tras mano de Carla dentro del área. La colegiada estuvo cinco minutos viendo el monitor y decretó que no había nada. Lo mismo ocurrió dos minutos después. Esta vez fue Randri quien solicitó revisión por una posible tarjeta roja a Lucía, pero no lo estimó la colegiada gallega.

Siguió el dominio de las donostiarras, que voltearon el marcador pasada la media hora. Socavón por la banda derecha, centró Aiara, Fernández controló en el borde del área, recortó, acomodó el cuero a su zurda y de buen disparo junto al palo, marcó el segundo.

Entre las numerosas revisiones del VAR y las faltas, apenas se jugó hasta el final de la primera parte. La Real Sociedad dominó con amplitud, y en el Alhama, con casi todas las jugadoras detrás del balón, tan solo María José contra el mundo, y así se tornaba muy difícil empatar el choque.

El suplicio fue a peor, ya que se añadieron diez minutos a la primera parte y dentro de ellos, llegó el tercero. Jugadón de la Real Sociedad, toque de mucha calidad de Fernández dentro del área para que la francesa Lavogez ajustara junto al palo izquierdo de Sol Belotto, quien encajó casi todo lo que chutaron entre los tres palos.

Ficha técnica Alhama ElPozo: Sol, Judith, Estefa (Gestera, 84), Raquel Pinel (Yannel, 61), Astrid, Encarni, Belén, Alba (Mariana, 84), María José, Vega (Patri, 84) y Carla (Kuki, 61). Real Sociedad: Arrula, Florentino, Moraza (Apari, 72), Fernández, Andreia (Eizagirre, 58), Cecilia, Lucía, Lavogez (Mirari, 72), Emma (Arola, 58), Cahynova y Aiara (Intza, 80). Goles: 1-0. Min. 6: Belén. 1-1. Min. 17: Lavogez. 1-2. Min. 31: Fernández. 1-3. Min. 45: Lavogez. 1-4. Min. 55: Aiara. 1-5. Min. 68: Eizagirre, de penalti. Árbitro: Beatriz Cuesta (gallega). Por parte local amonestó a Alba y a la visitante Florentino. Campo: Artés Carrasco. 200 personas.

Más de lo mismo en la segunda mitad. El Alhama, un quiero y no puedo. La Real Sociedad, muy superior y gustándose en muchas fases del partido.

Las visitantes marcaron el cuarto a los diez minutos del segundo tiempo en un contragolpe que culminó Aiara.

La manita llegó desde el punto de penalti. La colegiada, tras revisión, decretó pena máxima por manos de Yannel. No perdonó Eizagirre, quien anotó el octavo tanto de la temporada.

La Real Sociedad no quiso hacer más sangre. Se limitó a dar minutos a todas las jugadoras que tenía en el banquillo, tener el balón y defender con él.

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El Alhama El Pozo no tuvo poder de reacción. Algún saque de esquina sin consecuencias y muy poca aportación ofensiva en otra derrota que casi le condena al descenso.