El Yeclano, a un paso de sellar la tranquilidad en Segunda Federación

La permanencia está al caer, pero todavía no es oficial. El Yeclano Deportivo afronta este sábado uno de los partidos más importantes de su temporada con un objetivo claro: sumar los tres puntos que, prácticamente, le darían la tranquilidad definitiva en Segunda Federación. El rival no podía ser más exigente: el Extremadura, uno de los equipos más en forma del grupo IV, visita el estadio La Constitución a partir de las 18:00 horas en un choque que podrá seguirse en directo a través de Football Club.

Los del Altiplano llegan a este encuentro con 40 puntos en su casillero y con la moral reforzada tras el importante triunfo 0-1 cosechado la pasada jornada ante el Puente Genil, un resultado que supuso un paso de gigante en la lucha por la salvación. Con cinco partidos aún por disputarse, una victoria más bastaría para que el equipo yeclano pueda respirar con total tranquilidad, máxime cuando los equipos de descenso, en especial Estepona y Melilla, aprietan desde abajo y siembran dudas sobre si esos 40 puntos son suficientes para esquivar el descenso.

Sin embargo, el camino no será sencillo. El Extremadura llega en un momento dulce, con la moral por las nubes después de doblegar a la Deportiva Minera, actualmente tercera en la clasificación, y con la ambición de colocarse líder del grupo al término de esta jornada. Los extremeños, además, tienen un antecedente favorable en este duelo: en el partido de ida se impusieron por 2-1 en el Francisco de la Era.

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Ivan Ruiz tendrá que hacer frente a la baja por sanción de Sergio Carrasco, una ausencia sensible en el esquema del equipo. A pesar de ello, La Constitución promete vivir una tarde de fútbol con buen ambiente en las gradas, favorecido por la fecha y el entusiasmo generado por los dos triunfos consecutivos que acumula el Yeclano. La afición local espera arropar a los suyos para lograr esa victoria que traiga la calma definitiva a la entidad yeclana.