El UCAM Murcia, a volver a conectar el 'modo ACB' en su visita a Badalona

Si marzo fue un mes de consagración para un UCAM Murcia CB que quiere seguir batiendo sus propios registros históricos, abril ha llegado con fuerza. Porque el conjunto universitario se encuentra en una recta final ambiciosa, donde tiene opciones de todo en las dos competiciones.

Eso sí, deberá demostrar que está hecho de otra pasta. Porque si la plantilla de Sito Alonso ya ha sido capaz de recuperarse con solvencia de las diversas dificultades que ha encontrado por el camino en lo que va de curso, ahora deberá hacer otro ejercicio más de resiliencia.

Y es que, después de perder en la ida de las semifinales de la FIBA Europe Cup ante el PAOK de Salónica, el UCAM Murcia se enfrentará este sábado (21.00 horas, DAZN) al Joventut de Badalona sin ni siquiera pasar por la capital del Segura.

Deberá vencer el equipo murciano por más de siete puntos de diferencia al equipo griego la próxima semana si quiere alcanzar la primera final europea de su historia, sin embargo, antes de eso deberá hacerle frente a una Penya en un duelo que podría clasificarse como una especie de ensayo de cara al play off de la Liga Endesa.

Porque el UCAM Murcia, con 17 victorias en 24 jornadas, va lanzado a la que sería su tercera participación en las eliminatorias por el título de la ACB. Tiene a tiro las cuentas para rebasar los 21 triunfos conseguidos en la campaña 2023-2024, en la que se alcanzaron las finales ante el Real Madrid, y quiere seguir demostrando que es uno de los equipos más peligrosos a domicilio de toda la competición.

De hecho, también está cerca de igualar los nueve triunfos como visitante, su mejor marca a domicilio, de la pasada campaña al contar con siete en su casillero.

Dylan Ennis y David DeJulius, del UCAM Murcia, celebrando la victoria ante el BAXI Manresa. / ACB Photo/Joaquim Alberch

Sin embargo, nada de eso será una tarea sencilla. Porque enfrente estará un Joventut de Badalona que también llega tocado por la resaca europea, al caer en el primer partido de cuartos de final de la Basketball Champions League ante el AEK de Atenas (87-84), y sin poder contar con sus dos referentes en la pintura.

Sin Tomic ni Birgander

Si Simon Birgander no pudo enfrentarse a su exequipo en el duelo de la primera vuelta en el Palacio de los Deportes debido a que fue padre, el pívot sueco tampoco se reencontrará con los de Sito Alonso por una lesión en la fascia plantar del pie derecho. Tampoco estará disponible Ante Tomic, al sufrir una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. Por lo que se espera que ambos jugadores estén de baja al menos durante tres semanas. En las filas de la Penya también se encuentra el base Ludde Hakanson, ex del UCAM Murcia.

Por este motivo, el Joventut llega mermado en la posición de pívot, donde el entrenador Daniel Miret ha tenido que tirar de jóvenes como Miguel Allen o Michael Ruzic para paliar estas importantes ausencias.

Birgander, en su etapa en el UCAM Murcia, defendiendo a Ante Tomic. / ACB Photo-Javier Bernal

No obstante, lo que puede verse como una ventaja para los universitarios también se puede convertir en un inconveniente al tener que variar su juego la Penya frente a este contratiempo. Podría ser un escenario perfecto para que Devontae Cacok impusiera su dominio, sin embargo, el UCAM también deberá estar muy pendiente de la línea exterior rival, donde los quilates de Ricky Rubio, Jabari Parker, Hanga o Cameron Hunt pueden marcar las diferencias.

El UCAM Murcia, por su parte, contará con la baja ya conocida de Sander Raieste, quien continúa recuperándose de su rotura fibrilar en el aductor, aunque se espera que recupere a Howard Sant-Roos. El alero cubano fue baja de última hora en Grecia debido a una gastroenteritis aguda, pero se espera que regrese a la convocatoria para este encuentro.

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Michael Forrest, del UCAM Murcia, durante el partido ante el PAOK. / FIBA EUROPE CUP

Todavía así, jugadores como Dylan Ennis arrastran molestias, al sufrir una artritis postraumática en su muñeca derecha durante las últimas semanas, aunque también estará disponible para intentar ganar un duelo que puede ser clave para que el UCAM conserve la cuarta plaza de la ACB en su camino por ser cabeza de serie en el play off.