Baloncesto
El Hozono Global Jairis se reencuentra con la rutina tras su segunda final de Copa
El conjunto de Alcantarilla recibe este sábado al Cadí La Seu tras caer en la final ante el Valencia Basket
El Hozono Global Jairis regresa este sábado, a las 18.30 horas (FEB TV), a la competición liguera con el reto de pasar página tras su segunda histórica participación en la Copa de la Reina. El conjunto de Alcantarilla regresa al Fausto Vicent para afrontar un nuevo compromiso de la Liga Femenina Endesa frente al Cadí La Seu, un duelo que servirá para medir la capacidad de la plantilla de transformar el impulso competitivo demostrado en la gran cita de Tarragona en energía positiva para afrontar la recta final de la temporada regular.
El equipo dirigido por Bernat Canut igualó el pasado fin de semana la mejor actuación de su historia en el torneo copero al alcanzar la final. Sin embargo, al contrario que en 2025, no pudo hacerse con el título ante el Valencia Basket. Dos participaciones en la Copa de la Reina y dos finales con distinto sabor, un logro que confirma el crecimiento deportivo del club en las últimas temporadas.
El partido ante el conjunto catalán se presenta como una prueba importante para mirar al cuarto puesto que ostenta el Perfumerías Avenida y marcar territorio de cara a las eliminatorias de play off, donde el Jairis pondrá ahora todos los focos tras su buen rendimiento competitivo en el frente a frente.
No obstante, el Cadí La Seu tratará de poner en apuros al conjunto de Alcantarilla ante su público para intentar sumar una victoria que le permita escapar de la zona peligrosa de la clasificación, al tener al Joventut, penúltimo clasificado, a tan solo un triunfo de diferencia cuando tan solo restan cinco jornadas para que concluya el calendario regular en la Liga Femenina Endesa.
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