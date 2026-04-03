El FC Cartagena, en busca de la promoción en un estadio irreductible

Tiene el Fútbol Club Cartagena ante sí una noticia buena y una mala. La buena: las posibilidades de alcanzar el play off están totalmente abiertas cuando restan ocho partidos de temporada. La mala: tiene que viajar a El Pozuelo. Se miden los cartageneros al Torremolinos (16.15 horas, LaLiga+) mañana sábado en el partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de liga en Primera RFEF. Llega el Cartagena en buena dinámica, pero se enfrenta a un equipo casi irreductible en su campo.

Y es que el Torremolinos es uno de los equipos del grupo 2 de Primera RFEF que mejor defiende su feudo. Allí sólo han ganado dos equipos. El Europa (0-1), en la primera jornada del campeonato; y el Villarreal B (0-3) en el único deslizde los malagueños en casa. Todos los demás han salido escaldados ante un recién ascendido que quiere quedarse a toda costa.

Es décimo tercero el Torremolinos con 39 puntos, cuatro menos que los que tiene el FC Cartagena. No persiguen los mismos objetivos ni soportan la misma presión. De hecho, la temporada pasada había entre ellos dos categorías de diferencia. Ahora luchan cara a cara por terminar bien la temporada.

Eso pasa, en el caso de los malagueños, por no descender. Aventajan al último puesto de descenso en cinco puntos y no pueden despistarse. Por detrás, el Real Murcia o el Nàstic de Tarragona le aprietan ‘las tuercas’. Precisamente, llega el cuadro de Antonio Calderón de perder frente a los tarraconenses (2-0) fuera de casa y necesitan recuperar los puntos perdidos en esa cruda pelea.

Antes, la racha de los andaluces dibujaba cinco partidos seguidos sin perder con tres victorias y dos empates. La gran suma de puntos de este tramo de competición le ha permitido abandonar los puestos de abajo y ganar moral justo antes del periodo más determinante del curso.

A todo ello se enfrenta el FC Cartagena, que sigue buscando la regularidad con la ilusión por bandera. La ilusión de alcanzar un hueco en el play off que tiene a sólo dos puntos, pero por el que pelean también otros cuatro equipos.

Ganó el equipo de Íñigo Vélez al Sanluqueño en el Cartagonova (1-0) para quitarse el mal sabor de boca que le dejó la visita al Atlético Madrileño (2-0). Pese al diferente resultado, en ambos partidos -y en otros tantos de la ‘era Vélez’- sufrió el Cartagena del mismo mal: su falta de gol. Una increíble carencia de contundencia en el área rival que le ha costado muchos puntos.

Le costó los empates consecutivos frente a Sabadell, Tarazona y Teruel, todos ellos sin goles. Partidos que le podrían haber aupado a los primeros puestos. Superó el conjunto portuario su miedo a marcar contra el Sanluqueño en el último minuto y ahora se espera que materialice sus ocasiones en mayor medida.

Porque el problema no está en la creación de oportunidades, ya que estas han sobrado en los últimos encuentros, sino en la puntería. Yanis Rahmani, Kevin Sánchez o Chiki estaban teniendo una crisis goleadora hasta que el delantero rompió el maleficio.

Sumas y restas

En el apartado de bajas vuelve a sufrir el Cartagena una de cal y otra de arena, ya que recupera a Imanol Baz, Marc Jurado y Pablo de Blasis tras cumplir ciclo de sanción, pero pierde a Pablo Larrea y Nacho Martínez, que han alcanzado las cinco cartulinas. El lateral lo ha hecho por segunda vez esta temporada. Por tanto, se espera que los tres recuperados se reincorporen al once titular mientras que la baja de Nacho podría ser cubierta con la vuelta de Nil Jiménez, quien se recupera de su lesión muscular. Es más probable un regreso de Edgar Alcañiz al lateral derecho y un cambio de Marc Jurado al carril zurdo, donde ya ha jugado en alguna ocasión durante su carrera.

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Tanto Nil como Dani Perejón podrían regresar con el equipo después de varias semanas lesionados, aunque no lo va a saber el entrenador albinegro hasta el último momento antes de viajar. Hoy viernes entrena el equipo para valorar por última vez las sensaciones de la plantilla. No volverán Benito Ramírez, Eneko Ebro ni Marco Carrascal para el choque frente al Torremolinos en El Pozuelo.