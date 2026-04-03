ElPozo Murcia-Jimbee Cartagena: un pulso de alto voltaje

ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena se citan este sábado en el Palacio de los Deportes (13:00 horas, Teledeporte) para disputar un derbi regional que llega en un momento más animado de lo que auguraban las últimas semanas. Ambos conjuntos aparcan la resaca copera y se presentan al clásico regional con el ánimo renovado y con mucho en juego en la Liga.

Los dos equipos cayeron eliminados en los cuartos de final de la Copa de España, un golpe difícil de encajar para escuadras construidas para pelear por todos los títulos. Sin embargo, sus caminos divergen ligeramente: el Jimbee aún mantiene vivas tres opciones de título -Copa del Rey, Champions y Liga-, mientras que ElPozo centra ya todas sus energías en el campeonato doméstico, consciente de que otra temporada sin levantar un trofeo sería un fracaso difícil de justificar.

En Liga, el cuadro murciano está bordando la temporada. Lidera la clasificación con 55 puntos, solo dos por delante del Barça, y necesita imperiosamente sumar los tres puntos del derbi para conservar ese privilegiado puesto. La semana pasada ofreció una muestra de su carácter: perdía en la pista de Osasuna Magna a 62 segundos del final y logró dar la vuelta al marcador en los últimos 40, una remontada épica que ha inyectado una dosis extra de moral al grupo pese a haber firmado 39 minutos muy grises.

La plantilla de ElPozo Murcia posa en el Media Day del club. / Prensa ElPozo Murcia

El Jimbee Cartagena, por su parte, atravesaba hace pocos días una situación delicada en la tabla, con el play off amenazado. Pero dos victorias consecutivas —ante Movistar Inter en casa y ante Valdepeñas el pasado martes-le han devuelto la confianza y la tercera posición con 37 puntos. Su colchón sobre el octavo clasificado es de apenas tres puntos, lo que convierte cada jornada en una final para los cartageneros.

En cuanto a las bajas, la enfermería de ambos equipos está prácticamente vacía, lo que permitirá a Josan González y a Duda disponer de sus mejores efectivos sin necesidad de forzar a nadie. Solo Álex García, en el caso local, no podrá estar en el derbi. El Jimbee, por su parte, seguirá sin contar con Renato, que se encuentra en la recta final de su recuperación pero todavía no tiene el alta para competir.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones en un entrenamiento. / Jimbee Cartagena

El historial reciente añade morbo al encuentro. Aunque el último choque en el Palacio de los Deportes se saldó con victoria local por 3-2, los registros de los últimos cuatro derbis de liga regular disputados en Murcia sonríen al Jimbee: tres victorias visitantes y un empate. Visitar la capital regional antes de los play off parece sentarle especialmente bien al equipo de Duda. El precedente más inmediato sí ayuda a la tranquilidad murciana: en la primera vuelta, en territorio cartagenero, ElPozo Murcia se impuso con merecimiento por 1-2.

Se esperan cerca de 4.000 espectadores en el Palacio, con un ambiente festivo favorecido por las vacaciones de Semana Santa y con más de un centenar de aficionados cartageneros dispuestos a hacer notar su presencia en campo rival.

"Tenemos que volver a ser fieles a nuestro ADN"

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia, confía en poder sumar los tres puntos este sábado ante el Jimbee Cartagena en el duelo regional que acogerá el Palacio de los Deportes, pero sobre todo espera que su equipo pueda recobrar sus señas de identidad tras la victoria ‘in extremis’ la pasada jornada ante el Osasuna Magna. "Sabemos las armas de las que disponemos cada uno, pero nosotros tenemos que ser fieles a nuestro ADN, a lo que hemos demostrado todo este año. Tenemos que tener más pausa en el área rival y sobre todo intentar minimizar todos los recursos ofensivos que ellos tienen", explicó antes de medirse al Jimbee.

"No creo que el equipo no compita; es cierto que el otro día en Pamplona no estuvimos bien con el balón, ya lo dije. Pero creo que competimos, no al nivel que lo veníamos haciendo, porque permitimos mucho en defensa y nos hicieron mucho daño. Ante Osasuna el equipo estuvo irreconocible con balón", comentó Josan González sobre la pasada victoria.

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia, durante una sesión de entrenamiento en el Palacio. / ElPozo Murcia FS

En este mismo sentido, el técnico añadió que "entiendo lo de la épica, el abrir todos los medios nacionales, pero eso a mí no me vale como entrenador. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. No hay ninguna manera de crear un proyecto sólido haciendo partidos como el de la semana pasada. Somos conscientes del mal partido que hicimos y los tres puntos quedaron en un segundo plano".

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Sobre el rival, el técnico cordobés destacó su buen momento. "Creo que Jimbee llega en un momento de la temporada donde ha encontrado una regularidad en cuanto a lesiones y a partidos entre semana. El otro día, ante Valdepeñas, creo que hicieron su mejor partido hasta la fecha. Llegan en un buen estado y para ellos también será importante la victoria", dijo.