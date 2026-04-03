Curro Torres, del Real Murcia: "A mí no se me olvida de dónde venimos"

El Real Murcia regresa este domingo a su estadio en una situación un poco más confortable de la que se marchó. Con algo más de oxígeno tras las dos victorias consecutivas ante el Tarazona y el Sevilla Atlético, el conjunto grana ha conseguido poner distancia con los puestos de descenso en el grupo II de Primera Federación.

Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer para no sufrir más riesgos innecesarios en las ocho jornadas que restan para finalizar el calendario regular. Por eso, Curro Torres, entrenador murcianista, no quiere ni oír de las cuentas de la lechera ni de cantos de sirena que despisten a su equipo más allá del día a día en los dos últimos meses de competición.

"Mi discurso no va a cambiar. A mí no se me olvida de dónde venimos, ni de dónde estábamos y creo que ahora es el momento de mantener la cabeza muy fría. Tenemos que intentar conseguir los tres puntos en casa ante el Atlético de Madrid B, que nos darían mucho más aire. Pero yo voy a ir pensando solamente en el partido del domingo, eso lo tengo muy claro", advirtió el entrenador valencianista en la previa del encuentro que se disputará este domingo a las 18.15 horas (Movistar +) en Nueva Condomina.

Después de medirse a dos rivales directos en la parte baja de la tabla, el Real Murcia medirá su reacción ante el segundo clasificado. Un filial rojiblanco que ha sido capaz de mantener su rendimiento durante toda la campaña y que se encuentra a tan solo un punto del liderato. "Particularmente a mí me da igual enfrentarme contra alguien de la parte alta que de la zona baja, porque creo que en esta categoría todos los partidos tienen una dificultad grande", comentó el valencianista.

Curro Torres habla con David Vicente en presencia de Álvaro Bustos en un entrenamiento. / Prensa Real Murcia

"Es verdad que el Atlético de Madrid es un equipo que está haciendo una buena temporada, pero trataremos de hacer un buen partido. Necesitamos darle una vuelta más a todo lo que estamos haciendo para poder competir contra esos equipos que están en la parte alta", añadió en esta misma línea este jueves Curro Torres en su encuentro con los medios de comunicación.

El exgrana Arnau Ortiz, uno de los peligros

El filial rojiblanco, que está dirigido por Fernando Torres, cuenta con Arnau Ortiz como su jugador referente. El atacante catalán regresará así a una Nueva Condomina que conoce de sobra, puesto que formó parte del Real Murcia en la temporada 2022-2023, tras el ascenso de Alicante, con Mario Simón en el banquillo. En esa campaña anotó 5 tantos con los granas, mientras que ahora cuenta en su casillero con 19 dianas que le colocan con el máximo goleador.

Arnau Ortiz celebra su triplete contra el Antequera. / Prensa Atlético de Madrid

"Arnau Ortiz es un futbolista que está haciendo la temporada sensacional, con unos números muy buenos, pero es que entiendo que van a jugar diez más con él. Entonces no me puedo preocupar solamente en un futbolista. Trato de preparar el partido de la forma que creo que tengo que prepararlo para intentar contrarrestar todo lo que ellos puedan tener", expresó Curro Torres.

El Real Murcia recuperará para este encuentro al lateral Jorge Mier, tras cumplir su partido de sanción, y el técnico grana también valoró el regreso del centrocampista Moyita, con el que no quiere asumir riesgos en su vuelta al equipo. "Tenemos un medio plan con Moyita. Ya he hablado con él y espero que lo vaya cumpliendo y que se vaya contando con buenas sensaciones. Tenemos que ir con cierta precaución porque lo queremos para lo que resta de liga, no queremos perderle", aseguró.

En cuanto a volver a enganchar a la afición, tras un periodo de crisis marcado por la mala racha de resultados, Curro Torres confía en poder recuperar el apoyo de la grada. "Creo que el equipo se encuentra mucho más cómodo cuando siente el calor de su gente. Entiendo que la temporada no está siendo todo lo buena que se esperaba, pero creo que esto es un es un trabajo de todos. Es un proceso de todos, necesitamos que la gente venga y nos anime, que nos empuje incluso en los momentos malos. Nosotros intentaremos devolverles eso con mucho esfuerzo con mucho trabajo", concluyó.

El filial rojiblanco, el mejor visitante del grupo

El Real Murcia medirá su mejoría ante el mejor visitante del grupo II de Primera Federación. Después de poner tierra de por medio con la zona baja de la clasificación, y de cortar una racha de dos meses y medio sin ganar, el conjunto grana ha conseguido enlazar dos victorias consecutivas y confía en mantener su progresión.

No obstante, la primera parada será un Atlético de Madrid B que, con 26 puntos como visitante, es el equipo que más rédito es capaz a domicilio en lo que va de temporada. Ocho victorias, dos empates y cinco derrotas es el bagaje de los de Fernando Torres cuando juegan fuera de casa y, además, es el equipo que más goles realiza fuera de casa con 25 tantos en 15 partidos como visitante. De hecho, en su última salida, ante el Atlético Sanluqueño, logró una holgada victoria (1-4).

David Flakus, del Real Murcia, en el duelo ante el Tarazona. / Israel Sánchez

Estos números, sumado a su solidez como local, donde tan solo ha perdido un encuentro en lo que va de temporada, le sitúan en la segunda posición y a tan solo un punto del Sabadell, que es el dueño de la primera plaza tras 30 jornadas disputadas.

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Así pues, será una buena prueba de fuego para un Real Murcia que viene de mantener su portería a cero en las dos últimas jornadas y con una cierta mejoría en su juego. Por eso, el equipo grana no quiere correr riesgos innecesarios en los últimos ocho encuentros, y tratará de elevar su nivel ante uno de los equipos más solventes del grupo para tratar de rebasar cuanto antes los 45 puntos -actualmente cuenta con 39- que le ayuden a certificar la permanencia.