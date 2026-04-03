El Alhama ElPozo recibe a la Real Sociedad para agarrarse a la salvación

El Alhama ElPozo recibe a la Real Sociedad este sábado, a las 12.00 horas, en el estadio Artés Carrasco con el principal objetivo de aferrarse a la permanencia en la Liga F. Las alhameñas lo tienen un poco más difícil para lograr la salvación tras perder ante el Levante Badalona y haber empatado el Dux Logroño, equipo que marca la frontera con la zona de descenso.

Aún así, las esperanzas de mantener la categoría siguen intactas. Por delante quedan seis jornadas de liga con la de este sábado, y el conjunto murciano debe cortar la sequía de puntos para tener opciones.

La Real Sociedad marcha en la tercera posición, pero viene de empatar en su campo, precisamente ante el Dux Logroño. El Alhama perdió ante el Levante Badalona, pero volvió a estar muy cerca de sacar un resultado positivo al igual que le ocurrió ante el Atlético de Madrid y Sevilla.

Un momento del partido disputado entre el Alhama ElPozo y el Atlético de Madrid. / Alhama ElPozo

Para ello no pueden pasar mas jornadas sin puntuar. Los tres últimos partidos aunque hayan terminado en derrotas para el equipo alhameño, la mejoría ha sido ostensible. Las azulonas son otras, por lo que no se descarta una victoria este sábado. Sería la tercera, y la primera en el recinto lorquino. En el partido de la primera vuelta la Real Sociedad venció por 3-1.

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Una vez más, el club alhameño pone a disposición de sus socios autobuses gratis para que puedan desplazarse hasta Lorca.Tras este partido, la competición no volverá hasta el próximo 26 de abril.