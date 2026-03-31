El UCAM Murcia, frente al reto de superar unas semifinales ante un PAOK con fondo de armario

El UCAM Murcia CB tiene esta temporada la oportunidad de superar por primera vez en su historia las semifinales de una competición europea, pero para ello deberá ganar en una eliminatoria a dos encuentros al PAOK Mateco griego, un rival con mucho más fondo de armario que cualquier equipo que se ha encontrado esta temporada en la FIBA Europe Cup. Mañana, miércoles, juega la ida en Salónica (18:15 horas, Popular Televisión) en el PAOK Sports Arena, un pabellón con capacidad para más de ocho mil espectadores donde el club murciano espera un ambiente hostil.

El PAOK, que es cuarto en la liga griega, fue rival del Surne Bilbao en el Top 16. Perdió los dos encuentros antes los de Jaume Ponsarnau, por 93-75 a domicilio y por un exiguo 87-88 en su pista. Con el italiano Andrea Trincheri, que ha dirigido a equipos como Partizán, Bayern y Zalguiris, ha comenzado a construir esta temporada un proyecto de futuro. Quiere volver a ser un equipo referente tanto en su país como en Europa, donde disputó la Euroliga por última vez en la 2011-2012, además de contar con dos títulos de liga y de copa en su país.

David DeJulius, en el partido ante el Surne Bilbao / Juan Carlos Caval

Mientras que Sito Alonso, dadas las circunstancias de bajas y condición física de algunos jugadores, tuvo que exprimir al máximo a su plantilla el pasado sábado ante el Bilbao -Kelan Martin, Radebaugh, DeJulius y Sant-Roos jugaron más de 25 minutos-, Trincheri pudo dosificar más a sus jugadores en el claro triunfo ante el Promitheas (100-70) en su pista. Por tanto, ni siquiera han que hacer las maletas, algo que sí hizo ayer el UCAM en una expedición donde estaba el alero Sander Raieste, aunque está descartado que pueda jugar mañana.

Análisis de la plantilla

El técnico tiene uno e incluso dos jugadores con peso en la plantilla por posición. De hecho, en FIBA Euorpe Cup hasta cinco jugadores promedian más de diez puntos por encuentro -en su último partido de liga fueron seis-, y otro de ellos está en 9,9.

Breein Tyree, un combo estadounidense que jugó la campaña pasada en el Igokea, produce 15,6 puntos, con un 47% de efectividad en el triple, y 3,3 asistencias. Además, al base Stephen Brown ya lo conoce el UCAM porque jugó la temporada pasada en el Nymburk, el verdugo en los cuartos de final de la Champions, y esta campaña aporta 12 puntos y 6,8 asistencias. Otro viejo conocido es el alero lituano Tomas Dimsa, ex del Gran Canaria que el curso pasado estuvo en el Casademont Zaragoza (11,4 puntos y 3,6 rebotes). Por su parte, el alero Tymmy Allen, ex del Ostende y Trapani, tiene unos promedios de 13,7 puntos y 5,2 rebotes en la Europe Cup, y Ben Moore, que puede jugar de 3 y de 4 y que ha militado en doce equipos desde 2018, está en 9,9 puntos y 9,8 rebotes.

En la posición de 5 tiene dos jugadores de diferente perfil el PAOK. El que más juega es Cleveland Melvin (15,8 puntos y 4 rebotes), un jugador que también sale a tirar a posiciones exteriores y que es un trotamundos que ha estado en Croacia, Israel, Libia, Hungría, Francia y Portugal, entre otros países; y su relevo natural es Marvin Jones, un ex del Bilbao de 2,13 metros (8,2 puntos y 3,5 rebotes).

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Además, el veterano base Patrick Beverley, que jugó en la NBA 666 partidos en doce temporadas entre Houston, Clippers, Minessota, Lakers, Chicago, Philadelphia y Milwaukee, llegó al equipo en diciembre pero no jugó el pasado sábado en liga ante el Promitheas. En cualquier caso, no ha estado brillando como esperaban de él -promedia 6,6 puntos-. Quizás su rendimiento está afectando que pesa sobre él desde el pasado mes de noviembre una acusación por una presunta agresión a su hermana, que tiene 15 años, en una discusión nocturna en la que la amenazó de muerte y le golpeó en un ojo.