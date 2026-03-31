Al Real Murcia le vuelven a salir las cuentas para respirar tranquilo

El Real Murcia no se encuentra ni donde quiere, ni donde esperaba estar. Pero sí que tiene en su mano la ocasión de evitar cualquier sufrimiento innecesario en la recta final del curso en Primera Federación.

Después de asumir su verdadera realidad hace unas semanas, la de amarrar cuanto antes los puntos necesarios para lograr la permanencia en la tercera categoría y dejar de mirar a los primeros clasificados en plena crisis de resultados, al conjunto grana le vuelven a salir las cuentas.

Y es que restan ocho jornadas para ponerle el punto y final a la temporada, y el Real Murcia debe conseguir siete puntos para conservar la categoría. Después de un mes de trabajo bajo las órdenes de Curro Torres, el tercer entrenador que ha pasado por el banquillo de Nueva Condomina este año tras Joseba Etxeberria y Adrián Colunga, el valencianista parece haber dado con la tecla para tratar de enderezar el rumbo.

Los jugadores del Real Murcia celebrando el gol en la victoria ante el Tarazona. / Israel Sánchez

Consiguió romper su sequía de victorias ante el Tarazona ante sus aficionados, mientras que la pasada jornada, ante el Sevilla Atlético, el Real Murcia volvía a enlazar dos victorias consecutivas, algo que no ocurría desde principios de enero, que le permiten tomar de nuevo oxígeno tras varias semanas convulsas en las que ha llegado a coquetear con los puestos de descenso.

Una zona baja con la que parece haber puesto tierra de por medio, pero que deberá confirmar este mismo domingo ante el segundo clasificado del grupo II, el filial del Atlético de Madrid (18.15 horas, Movistar +), y posteriormente en los duelos directos ante el Nástic de Tarragona y el Antequera por escapar de la quema.

Aún así, las cuentas son claras, porque el camino más corto será ganar tres de los ocho partidos restantes para al menos rebasar los 45 puntos en los que suele oscilar la salvación esta categoría. Un objetivo a priori asequible, pero teniendo en cuenta los antecedentes del equipo durante la presente campaña, será importante amarrarlo cuanto antes.

Flakus celebra el gol que da la victoria al Real Murcia en Sevilla. / RAFAEL ROMAN

Porque después de esos tres enfrentamientos, el Real Murcia se medirá ante el cuarto clasificado y el líder, el Europa y el Sabadell, respectivamente, se volverá a enfrentar a dos contrincantes que tiene cerca actualmente en la clasificación como el filial del Betis y el Juventud Torremolinos, y pondrá el broche final del curso ante el Eldense. Es decir, un calendario cargado de contrastes en los que todo puede pasar en las últimas fechas dependiendo de las situaciones y dinámicas que encuentre cada equipo.

Su bagaje más pobre

Es la primera vez que el Real Murcia, desde su ascenso en Alicante a Primera Federación, se encuentra con una cifra tan pobre de puntos en la clasificación tras 30 jornadas. De hecho, en la temporada 2023-2024, donde también pasó dificultades con un arranque de curso complicado en el que encajó varias derrotas y que tuvo que realizar una remodelación en su plantilla durante el mercado invernal, el conjunto grana ya se encontraba tranquilo a estas alturas del campeonato con 44 puntos en su casillero. Por lo que afrontó las últimas fichas sin las urgencias de tener que amarrar la permanencia.

Pablo Alfaro, exentrenador del Real Murcia, con Amin Abaradan, en la temporada 2023-2024. / | PRENSA REAL MURCIA

El pasado año, en el que finalizó la fase regular en la segunda plaza, en la jornada 30 contaba con 49 puntos ya en el bolsillo. Una cifra que en la temporada actual no le permitiría pasar de la cuarta plaza ante los 53 del Eldense, 54 del Atlético de Madrid B y 55 puntos del Sabadell.

Entradas infantiles a 3 euros ante el Atlético de Madrid B

Aprovechando el periodo de Vacaciones por Semana Santa y Fiestas de Primavera en el calendario escolar, el Real Murcia ha lanzado una promoción en la venta de localidades para su próximo encuentro.

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El conjunto grana recibe este domingo, a las 18.15 horas, al filial del Atlético de Madrid, segundo clasificado del grupo II de Primera Federación, donde todos los niños entre 5 y 12 años podrán acceder al estadio por 3 euros. Las entradas se pueden adquirir tanto en la tienda oficial del club situada en el propio estadio, como a través de su página web en la venta online.