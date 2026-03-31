Murcia logra dieciocho medallas en los nacionales de Langreo

La Federación de Luchas Olímpicas de la Región de Murcia cosechó unos excelentes resultados en el Campeonato de España CESA U15-U17 y U23 celebrado en Langreo, donde la cosecha a nivel individual fue de nueve medallas de oro, tres de plata y seis de bronce.

En grecorromana U15, Leo Aragón se proclamó campeón en 57 kilos, Mario Socuéllamos Ruiz obtuvo la plata en 62, y Ángel Castillejo Cebrián, el bronce en 52 kg. En libre olímpica U15 llegaron hasta tres títulos nacionales de la mano de Lyha Tymofii (57), Roman Ledenov (68) y Maikol Brito Galbán (65), a los que hay que sumar la plata de Martín Córdoba Giménez (62), y los bronces de Iván Tulyviter (68) y Aleksandr Marmus (80).

En U17 grecorromana, Hayk Tsatryan (65) e Ivo Teodorov Todorov (110) alcanzaron sendas medallas de oro, mientras que Javier Meseguer Corbalán logró una plata (60), y Annas Loughlam Gharras un bronce (110).

Espectacular acción en un combate en el Campeonato de España / FLRM

En categoría U23, dentro de la modalidad de grecorromana, Carlos Vives Gil (55) y Mohamed Amin Mainich Housni (97) lograron el oro, mientras que Rodrigo Ayala Poveda fue bronce (130). En libre femenina, Encarni Méndez Martín se proclamó campeona nacional (53) y Maravillas Fernández logró un bronce (62).

Por clubes, La Palestra logró el tercer puesto en grecorromana U15 y U23, además del segundo puesto en libre femenina U23, y el Club Líder Murcia alcanzó la segunda posición en libre olímpica U15.

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En cuanto a la clasificación por federaciones, la Federación Murciana logró el tercer puesto en libre olímpica U15 y U17, así como en grecorromana U17 y U23, y en libre femenina U23, consolidando su presencia entre las principales potencias nacionales.