El Jimbee Cartagena vuelve a sonreír de visitante seis meses después

Victoria clave del Jimbee Cartagena en el pabellón Virgen de la Cabeza, tanto por la importancia del triunfo como por el rival que tenía delante. Un 0-2 para el conjunto rojiblanco ante el cuadro Viña Albali Valdepeñas que sabe a mucho más que a una victoria ordinaria: sabe a liberación, a reencuentro con la mejor versión de sí mismos lejos del Palacio de los Deportes de Cartagena.

Seis meses llevaba el conjunto dirigido por Duda sin conocer la victoria como visitante en liga. Seis meses de sequía fuera de casa que pesaban en el ánimo y en la clasificación de un equipo con aspiraciones. Por eso, cuando el árbitro decretó el final del encuentro con el marcador a favor de los cartageneros, la celebración tuvo un matiz especial, el de quien sabe perfectamente lo que estaba en juego. Ya tocaba.

El partido no fue, en absoluto, un recital. El primer tiempo transcurrió con ambas escuadras midiendo fuerzas, con el Viña Albali Valdepeñas compitiendo con la intensidad que le exigía la situación y con el Jimbee mostrando destellos de calidad sin lograr materializar sus ocasiones. Lucas Farías, en el minuto 10, y Pablo Ramírez, en el 12, estuvieron cerca de inaugurar el marcador; Mellado también tuvo su opción en el 17. Sin embargo, la portería local resistió y el descanso llegó con el 0-0 en el electrónico. Los locales también tuvieron sus opciones

La segunda mitad cambió el guion de manera definitiva. Hubo ocasiones falladas, pero también hubo goles. El Jimbee Cartagena salió del vestuario con otra actitud, con mayor determinismo, y en el minuto 24 llegó el premio. Pablo Ramírez, el pivot malagueño, protagonizó una acción de enorme calidad y cedió el balón a Darío Gil, el ala natural de Molina de Segura, que no perdonó y anotó el 0-1 con la frialdad de quien sabe que ese gol podía valer oro.

Pablo Ramírez pelea un balón / Prensa Jimbee

El segundo tanto llegó en una jugada que combinó la calidad con la oportunidad. Lucas Farías generó el peligro; el guardameta local Borja Puerta realizó una gran intervención para evitar el gol en primera instancia, pero el rechace le quedó muerto a Waltinho, que no dudó y fusiló la red para establecer el definitivo 0-2. El brasileño certificaba así una ventaja que ya resultaría inapelable.

Con el marcador a su favor, el verdadero protagonismo recayó sobre Chemi. El guardameta mazarronero del Jimbee se erigió en figura providencial en los compases finales, cuando el Valdepeñas, con el portero jugador sobre la pista y la desesperación propia de quien necesita el resultado, lanzó su asalto final. Chemi respondió con tres intervenciones determinantes, las más importantes ante los remates de José Mario y Fonseca, para mantener intacta la portería cartagenera y llevarse el partido bajo el brazo.

El equipo manchego, pese al portero-jugador y la presión ejercida en el tramo final, no encontró el camino hacia la portería de un Jimbee que supo gestionar la presión con la madurez de quien tiene claro el valor de lo que defiende.

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El resultado coloca al Jimbee Cartagena en la tercera posición de la tabla, con el subidón anímico que supone volver a ganar fuera de casa y haberlo hecho ante un rival directo en la lucha por los puestos de privilegio. La temporada, para los cartageneros, tiene ahora mejor color.