El Jimbee Cartagena busca romper su cruz a domicilio

La victoria del pasado fin de semana ante Inter Movistar por 4-2 ha devuelto al Jimbee Cartagena la claridad de propósitos que exige la recta final de la liga regular. Esta noche, a las 20:30 horas, el cuadro cartagenero se presenta en el pabellón del Viña Albali Valdepeñas para disputar el partido aplazado correspondiente a la jornada 21, un duelo de enorme calado en la clasificación que podrá seguirse en directo a través de LaLiga Plus.

El escenario no puede ser más propicio para definir la ambición del cuadro cartagenero. Valdepeñas ocupa la sexta posición con 35 puntos, mientras que el Jimbee Cartagena figura inmediatamente detrás, en séptimo lugar con 34.

La diferencia es mínima, el enfrentamiento directo, y el premio para el que gane relevante: escalar en una clasificación donde el tercer puesto se ha convertido en el objetivo principal. Con ElPozo Murcia y el Barça asentados con comodidad en las dos primeras plazas, son hasta seis equipos los que pelean encarnizadamente por ese tercer escalón de la clasificación.

Este otorga factor cancha en los cuartos de final del play off y, no menos importante, un cruce teóricamente más asequible en la primera eliminatoria. Con ocho jornadas aún por disputarse en la fase regular, el margen existe, pero la exigencia es máxima.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones en un entrenamiento. / Jimbee Cartagena

El técnico del Jimbee, Duda, llegará a Valdepeñas con prácticamente todos los efectivos disponibles. La única ausencia confirmada es la de Renato, cuya lesión de larga duración sigue su curso y cuya reaparición, según ha reconocido el propio preparador, no tiene fecha. Más allá de esa baja, el plantel cartagenero se presenta al completo y con la moral reforzada tras el triunfo del pasado fin de semana, que alejó los fantasmas de una hipotética caída fuera de los puestos de play off.

No obstante, el optimismo deberá templarse ante la realidad de una visita enormemente complicada. El Viña Albali Valdepeñas es el tercer mejor equipo en condición de local de toda la Primera División, un dato que ilustra a la perfección las dificultades que aguardan al conjunto rojiblanco.

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Un momento del Jimbee Cartagena - Inter Movistar de la Copa del Rey. / Iván Urquízar

A ello se suma la asignatura pendiente que el Jimbee arrastra durante toda la temporada como equipo visitante. Apenas una victoria fuera del Palacio de los Deportes de Cartagena en lo que va de temporada, una estadística llamativa y que lastra sus aspiraciones. Esta noche, el Jimbee tiene una oportunidad inmejorable de comenzar a corregirse.