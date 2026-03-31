El Hozono Jairis celebra su doble subcampeonato con la afición de Alcantarilla

El Hozono Global Jairis volvió a hacer historia el pasado fin de semana. Y lo hizo por partida doble, porque el equipo senior se proclamó subcampeón de la Copa de la Reina tras perder una final en la que rozó al proeza ante el Valencia CB, pero también el infantil conquistó el segundo puesto en la Minicopa de Tarragona. Estos dos hitos merecían una celebración de altura, como la que se celebró en el Ayuntamiento de la localidad, donde acudieron las dos plantillas, que fueron recibidas por la corporación municipal, con la alcaldesa, Paqui Terol, a la cabeza.

A las puertas del Consistorio se congregaron decenas de aficionados para agradecer que llevaran, vez más, el nombre de Alcantarilla a lo más alto del baloncesto femenino nacional. Las jugadoras y la junta directiva también realizaron una ofrenda floral a la patrona, Nuestra Señora de la Salud, para acabar la jornada saliendo al balón del Ayuntamiento, donde la capitana, Aina Ayuso, prometió más alegrías en los play off por el título.

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Las jugadoras también dejaron sus dedicatorias en una bandera de Alcantarilla. El sábado, en el enfrentamiento ante el Cadi La Seu en el pabellón Fausto Vicent (18:30 horas), el club ofrecerá a toda su masa social ambos trofeos de subcampeonas en el regreso a la competición en la Liga Femenina Endesa.