El FC Cartagena pasa el mal trago y recupera efectivos

Se le juntó todo al FC Cartagena la pasada semana. De tres lesionados en la plantilla, el conjunto albinegro pasó a acumular cinco bajas por contratiempos físicos y, por si fuera poco, sumó otras tres ausencias por sanción. Con ocho jugadores menos, Íñigo Vélez afrontó el partido frente al Sanluqueño y lo ganó con un juego solvente a pesar de no marcar hasta el último suspiro. Para esta semana, frente al Juventud Torremolinos fuera de casa, el entrenador podrá contar con más jugadores una vez pasado el mal trago.

No estaba pasando apuros el FC Cartagena con las lesiones en este tramo de la temporada. La larga lesión de Marco Carrascal había sido la única durante mucho tiempo mientras que algún que otro jugador había entrado a la enfermería de forma puntual. Sin embargo, la mala fortuna golpeó al cuadro portuario en sus dos laterales. Además, cuando mejor estaban rindiendo.

Dani Perejón y Nil Jiménez cayeron lesionados casi al mismo tiempo. Tras el encuentro disputado en Tarazona que terminó con empate a cero, los dos laterales sufrieron roturas musculares en la misma zona. Ambos tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos del club en colaboración con el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena para corroborar la lesión muscular que les apartaba de los terrenos de juego, como mínimo, durante cuatro semanas.

Un momento del partido disputado entre el Cartagena y el Sanluqueño. / Loyola Pérez de Villegas

El próximo domingo se cumplen cuatro semanas de la lesión de ambos jugadores y en el cuerpo técnico albinegro hay optimismo para tenerlos de vuelta en los entrenamientos de esta semana. Sus sensaciones sobre el césped marcarán su disponibilidad para el partido del sábado.

De existir alguna duda, no forzará Íñigo Vélez con estos dos jugadores a los que conoce bien de experiencias anteriores. La comunicación entre los futbolistas y el entrenador es muy fluida y no será necesario correr riesgos ya que ambos carriles, después de la aparición circunstancial de Edgar Alcañiz, estarán bien cubiertos ante el regreso de Marc Jurado y con Nacho Martínez sano.

Marc Jurado fue expulsado frente al Atlético Madrileño en Alcalá de Henares por doble amarilla. Se dio, además, la circunstancia de que afrontaba el partido apercibido y vio una tarjeta con la que cumplía ciclo, pero al ver la segunda cartulina se perdió el encuentro contra el Sanluqueño por expulsión y sus dos amarillas no cuentan en el cómputo general. Por lo tanto, regresa tras cumplir el encuentro de sanción por la tarjeta roja, pero seguirá apercibido de sanción con una suma de cuatro amarillas.

Imanol Baz celebrando un gol del Cartagena esta temporada. / Iván Urquízar

También vuelve con el equipo Imanol Baz, que sí cumplió ciclo al ver la quinta amarilla en Alcalá. El central vitoriano había jugado los 29 partidos anteriores hasta que se perdió el último por sanción. Su hueco lo ocupó Aridane Hernández, quien debutó con el Cartagena tras fichar en febrero. No obstante, no estuvo muy fino el experimentado central en su primer encuentro. Rubén Serrano tuvo que encargarse de corregir sus salidas de posición y las jugadas en las que se vio superado. Lo normal es que Imanol vuelva al once y Aridane regrese al banquillo.

La vuelta más importante

Quien también volverá directo al once, si nada ocurre, será Pablo de Blasis. El argentino corrió la misma suerte que Jurado y Baz y cumplió su partido de sanción por cinco amarillas en la última jornada. La casualidad quiso que coincidieran tres jugadores importantes del once del dentrenador e Íñigo Vélez.

Fue la ausencia que más impacto tuvo en el equipo. Los albinegros, pese a realizar un completo partido repleto de ocasiones, mostraron una gran falta de orden. Orden que aporta el centrocampista argentino, en su mejor momento de forma desde que regresó al Cartagonova. Volverá a la titularidad en la próxima jornada que disputará el conjunto albiengro en detrimento de un Pablo Larrea que acusó la falta de minutos con algunas imprecisiones.

Benito Ramírez y Eneko Ebro, aún de baja

Los que seguirán en el dique seco son Benito Ramírez y Eneko Ebro. Ante el gran número de bajas por lesión y sanción, lo último que esperaba Vélez era que, a tres días del encuentro, se sumaran dos bajas más que podría haber necesitado.

Benito Ramírez confirmó otra rotura en el aductor de la pierna derecha tras notar unas molestias contra el filial rojiblanco y Eneko Ebro comenzó la semana lesionándose en el primer entrenamiento. Cuando más falta hacían, los dos cayeron para ponerlo aún más complicado. Al final, el FC Cartagena y Vélez salieron del embrollo con una victoria por la mínima y en el último suspiro contra el Atlético Sanluqueño.

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Con la recuperación de hasta cinco hombres, gana el Cartagena en posibilidades y, una vez que regresen Benito y Eneko afrontará el tramo final de la temporada con casi todos sus futbolistas disponibles. Quedan ocho partidos para tratar de alcanzar los puestos de play off.