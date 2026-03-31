Carlos Alcaraz entrena con Landaluce en el Murcia Club de Tenis con Álvaro Morata entre el público

El 14 de febrero de 2018, cuando tenía solo 14 años y 9 meses, Carlos Alcaraz logró su primer punto ATP en un torneo ITF Futures que se celebró en el Real Murcia Club de Tenis. Ocho años después ha vuelto a la misma pista, la central, donde hace dos semanas Pablo Carreño triunfó en un Challenger, para seguir preparando su temporada en tierra batida, que comenzará la próxima semana en el Masters 1000 de Montecarlo, donde defenderá el título alcanzado en 2025.

En una mañana soleada con una ligera brisa, el número 1 del mundo ha celebrado un partido de entrenamiento con Martín Landaluce, madrileño que la semana pasada llegó hasta los cuartos de final de Miami, donde firmó su mejor resultado en el circuito profesional. Y lo ha hecho ante la mirada de Álvaro Morata, futbolista del Como italiano que fue capitán de la selección española.

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El medio millar de aficionados, en su gran mayoría socios del club que han aprovechado los días de descanso por la Semana Santa para ver en acción al murciano, han podido tras el entrenamiento acercarse hasta el tenista, que ha firmado autógrafos y se ha hecho fotos con un bueno número de ellos. Posteriormente, Alcaraz ha continuado ejercitándose en el gimnasio del club. En otra pista también se encontraba entrenando su hermano pequeño, Jaime Alcaraz, de 14 años, que recientemente ganó en el mismo club el torneo sub-15 del Challenger Murcia Costa Cálida.