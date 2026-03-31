Ángel Turpín, campeón de España de kata por tercer año consecutivo

Pontevedra fue sede del Campeonato de España de Kárate, hasta donde la delegación murciana acudió con cinco integrantes con el trabajo hecho y la ilusión de poder mostrarlo en el tatami. Según el presidente de la Federación Murciana, Francisco González, «el trabajo y esfuerzo que han mostrado los sénior en este campeonato es excelente. Todos son jóvenes deportistas con grandes resultados en su currículum, pero con mucho más recorrido por hacer, además de dar ejemplo a los más pequeños de la Federación, lo que les hace ser unos referentes ideales en nuestro deporte».

La mayor alegría volvió a lelgar de la mano de Ángel Turpín, ciezano de 18 años de edad, estudiante de Medicina, que comparte su formación académica con los entrenamientos en el CAR de la Región de Murcia. El joven karateca consiguió el oro en kata K23, haciéndose así con el título de campeón de España sénior por tercer año consecutivo.

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Asimismo, Laura Díaz, argentina que reside en Cieza que hace un año logró una medalla de oro, y Adrián Rojas consiguieron ambos un quinto puesto en kumite femenino en -55 y -67 kilos, respectivamente. En katas no hubo tanta suerte a pesar del gran trabajo realizado por Irene Yao, que es campeona de Europa por equipos, y por Gerard Gombau.