Hace dos temporadas, en los enfrentamientos entre Unicaja Málaga y UCAM Murcia tanto en competición europea como en liga, se fue alimentando una tensión entre jugadores de ambos conjuntos y aficionados que, en cualquier caso, se aplacó con el cambio de curso. Y en esta campaña 2025-2026 se está dando la misma situación entre UCAM Murcia y Surne Bilbao, dos equipos que este próximo mes de abril se pueden ver las caras dos veces más, en este caso en la final de la FIBA Europe Cup, es decir, con un título en juego que aún harán más trascendentales los dos duelos.

La tensión entre UCAM Murcia y Surne Bilbao, en aumento / DAZN

En la primera vuelta, el pasado mes de enero, Sito Alonso, quien fue entrenador del Bilbao Basquet, vivió un ambiente hostil en la visita al equipo de Jaume Ponsarnau. Para encontrar una explicación a lo que ocurrió hay que remontarse al verano de 2016. El conjunto vasco, que incluso llegó a ser expulsado de la ACB por problemas financieros, necesitaba una inyección de dinero para sobrevivir. A la puerta de Sito llamó el Baskonia de Josean Querejeta. Y el hoy entrenador universitario hizo las maletas, pero dejó en el Bilbao una importante cantidad por su traspaso. Nadie en su momento ni hoy en día ha explicado claramente qué ocurrió, pero un importante sector de la afición bilbaína no ha perdonado nunca esa afrenta. De hecho, le siguen acusando de pesetero. En ese encuentro de la primera vuelta que perdieron los murcianos, se repitieron los gritos e insultos contra el madrileño, quien salió de la cancha con un brazo en alto y tres dedos estirados en alusión a las ocasiones que el UCAM ha jugado la Copa del Rey con él en el banquillo.

El pasado sábado, en el triunfo por 100-81, se vivió un episodio antideportivo que ha incrementado esa tensión entre ambos equipos. A poco más de un minuto para el final del tercer cuarto, en un contraataque murcianista, el pívot del Bilbao Martin Krampelj se desentendió del balón y propinó un fuerte golpe a Devontae Cacok en el pecho. El interior murcianista, uno de los jugadores más calientes de la plantilla, quedó tendido en el suelo mientras que varios compañeros, Falk, Ennis y Radebaugh, acudían a recriminar al esloveno su acción. El capitán del UCAM le dio un empujón a Krampelj y se montó una trifulca. Ponsarnau cruzó toda la pista para coger a su jugador y llevarlo al banquillo. A continuación, los árbitros revisaron la jugada. Descalificaron al pívot bilbaíno y señalaron una técnica al capitán murcianista. Tras la acción, el UCAM, que en esos momentos ya había empezado a marcar diferencias en el marcador (67-61 en ese instante), se despegó definitivamente y se hizo con la victoria por 19 puntos, superando también en el average al Surne Bilbao.

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Y todo ello pasó justo antes de las semifinales de la FIBA Europe Cup, que comienzan esta semana, y con una probable final entre ambos en el horizonte con ventaja de campo para los vascos. El partido de ida se disputaría el miércoles 22 de abril en el Palacio de los Deportes, y el de vuelta, siete días después, el día 29, en Bilbao.