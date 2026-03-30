Sevilla Atlético-Real Murcia | El Real Murcia coge impulso con un triunfo ante el colista

Ojalá de aquí al final de liga en el Grupo II el Real Murcia se enfrente a muchos 'sevillas atléticos'. Porque ante equipos como el Sevilla Atlético es más fácil ganar que perder. Ni tirar a la basura 45 minutos penalizó a los de Curro Torres. Tampoco desaprovechar el efecto del gol para ganar confianza. Porque a los murcianistas les sirvió con pisar un poco el acelerador. Con diez minutos de intensidad en el bando grana, el colista cayó del árbol como fruta madura. Y sabiendo las urgencias clasificatorias de los granas, los aficionados no patalearon ni el tener que esperar hasta el minuto 55. Lo importante era ganar y se ganó. Fue Jorquera el que metió un centro perfecto para que Flakus pusiera el 0-1 que acabó siendo decisivo y que permitió al esloveno romper una sequía goleadora que se alargaba desde el 4 de enero.

Aficionados granas en el Jesús Navas / RAFAEL ROMAN

El gol de Flakus y la autoexpulsión de Da Silva solo dos minutos después convirtieron la segunda parte en un paseo, aunque ni con el Sevilla Atlético KO aprovecharon los de Curro Torres para dedicar una goleada a su afición, conformándose con dejar pasar los minutos sin que sucediera nada, llegando a convertir los últimos instantes en un 'show', con Curro Torres hasta pidiendo una revisión disparatada para perder los pocos segundos que quedaban para la conclusión.

El triunfo ante el Sevilla Atlético, unido al de hace una semana en Tarazona, el Real Murcia ha logrado coger oxígeno respecto al descenso. Ya tiene cinco puntos de ventaja sobre la zona roja. La mejor noticia para acabar marzo y para empezar un mes de abril en el que el nivel de los rivales ascenderá notablemente.

Primeros minutos a la basura

Podemos seguir pensando que el Real Murcia vive en un bloqueo mental constante o podemos asimilar de una vez por todas que los jugadores no dan para más. Porque lo segundo es lo que quedó claro en el primer tiempo del partido de este domingo ante el Sevilla Atlético. Ni la victoria de hace una semana sirvió para animar a los granas frente al colista. Y es que el Real Murcia es un equipo más muerto que vivo, un equipo que necesitará enfrentarse a muchos Sevillas Atléticos para ir sumando puntos en lo que queda de liga. Solo hay que ver la imagen ofrecida por los de Curro Torres ante un rival hundido en la clasificación y que no sabe lo que es ganar en este 2026. Pues hasta ante el colista, el Real Murcia solo supo jugar a lo que quiso su adversario. Porque el Real Murcia acumuló la toda la posesión porque realmente los locales no la tenían, porque el Real Murcia solo pudo llegar al área rival gracias a centros que en muchos casos eran auténticos melones y porque el Real Murcia solo pudo agarrarse a un posible penalti de Da Silva a Flakus que el colegiado no señaló ni después de ver mil y una repeticiones en la pantalla.

El VAR siempre sale cruz

No tiene suerte el Real Murcia en lo que se refiere a decisiones arbitrales. Nunca la moneda sale cara. Pero es que un equipo obligado a ganar no puede estar pendiente de si el árbitro te pita o no un penalti. Un equipo con las necesidades del Real Murcia tiene que salir a morder, y más si enfrente tienes a un colista con un pie en Segunda RFEF, sin embargo el Real Murcia no muerde a nadie. Hasta el minuto 43 no vimos un remate de los granas entre los tres palos, y el cabezazo de Flakus, tras un centro de David Vicente, acabó manso en las manos de Flores.

Ni teniendo metros ante un rival que prefirió guardar la ropa y salir a la contra, ni frente a una defensa que encaja una semana sí y otra también, ni con una alineación en teoría ofensiva... El Real Murcia es incapaz de generar peligro. De hecho, los de Curro Torres solo se saben un camino y ese camino no es otro que centros laterales, ya sean por medio de Jorquera o por parte de David Vicente, que en la mayoría de los casos eran despejados por la defensa local, sin que Flakus se enterase de la película.

Narro, decepcionante

Si Narro llegó para agitar al Real Murcia en las inmediaciones del área, dos meses después, su presencia todavía no se nota. Si Palmberg es la gran apuesta de Curro Torres para mejorar los números ofensivos, el Real Murcia sigue igual de parado que cuando el brasileño era suplente. Porque más que un bloqueo mental lo que el Real Murcia sufre es un bloqueo por falta de calidad en su plantilla. Solo hay que ver las dificultades para sacar el balón jugado incluso ante un Sevilla Atlético que decidió ceder todos los metros posibles a los granas, y el desorden a la hora de intentar tapar las salidas a la contra de un equipo local que puso en muchos apuros a Jorge Sánchez -en el minuto 9 ya había visto una amarilla- y a Jon García, aunque sin ser capaces de aproximarse a un Gazzaniga que al descanso prácticamente estaba inédito. Pero hasta así, hasta rindiendo muy lejos del aprobado, daba la sensación de que a poco que el Real Murcia probara a tirar a puerta, el Sevilla Atlético caería como fruta madura.

Mejoría y gol

Y esa sensación se confirmaba en tras la vuelta de vestuarios. Le sentó bien al Real Murcia el descanso. O a lo mejor lo que le sentó bien fue la entrada al campo de Pedro Benito por Víctor Narro. Necesita el Real Murcia energía, que alguien le impulse, y Pedro Benito es perfecto para tirar de los suyos. De hecho, su presencia se notó desde el segundo cero. Nada más reiniciarse el partido los granas ya habían generado dos saques de esquina, convirtiendo ese dominio mentiroso del primer periodo en cierta sensación de peligro. Y lo mejor es que los de Curro Torres supieron mantener el ritmo, acorralando prácticamente a un Sevilla Atlético que ahora sí empezaba a ver cómo el 0-0 corría peligro.

Ese apretón grana no tardó en tener premio. Fue Jorquera el que en el 55 insistió con un centro lateral, aunque esta vez el balón fue un regalo para un Flakus que aprovechaba la debilidad de la zaga para romper su sequía goleadora con un tanto que ya significaba más de medio partido, y es que no parecía posible que el Sevilla Atlético tuviera capacidad de reacción. Y más cuando solo dos minutos después Aston da Silva se convertía en el mejor aliado de los granas, cometiendo una falta absurda a Joel Jorquera cuando ya llevaba amarilla y viendo la segunda, que le mandaba la vestuario por la vía rápida.

Dudas hasta en la victoria

Ganó el Real Murcia y lo hizo sin sufrir, pero hasta en la victoria deja dudas el Real Murcia. Porque el Real Murcia no se aprovechó de un rival 'muerto' para gustarse y conseguir un buen resultado. Todo lo contrario, aunque se veía que era imposible que el Sevilla Atlético pudiera hacer daño, lo corto del marcador dejaba la incógnita hasta el final. Incluso en el tiempo de descuento Curro Torres agotaba sus cambios para robar algún segundo al reloj -Juan Carlos Real y Bustos entraban por Palmberg y Jorquera-.

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Pero no acabó ahí el 'show' de Curro Torres. Mientras su equipo daba pena ante el colista, perdiendo el tiempo como un equipo pequeño, el técnico grana, con el tiempo extra ya cumplido, pedía una revisión absurda para reclamar una roja. Y entre disparate y disparate, el árbitro señaló el final del partido y el Real Murcia pudo confirmar la victoria, la segunda seguida, y su huida de la zona de descenso.