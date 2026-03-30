Quiles y Carpe, dos murcianos al frente del Mundial de Moto3

Doble podio murciano en el Gran Premio de Las Américas de Moto3. No es la primera vez porque ya se dio en un par de ocasiones la pasada temporada. Máximo Quiles, líder del Mundial, acabó en la segunda plaza, a solo 56 milésimas de segundo del ganador, Guido Pini, mientras que Álvaro Carpe, que a unos 800 metros de la meta estaba en cabeza, se tuvo que conformar con la tercera plaza para lograr así su primer podio de la temporada después de dos cuartos puestos.

Estos resultados permiten a Quiles llegar a las carreras europeas que se abrirán en Jerez como líder con 65 puntos, mientras que segundo es Carpe, con 42, es decir, a 23 puntos. Por tanto, dos murcianos, y esto sí que es novedad, en lo más alto de la general de la categoría pequeña.

En una carrera trepidante donde Carpe partió desde la pole después de batir el récord del circuito de COTA en los entrenamientos, el piloto de El Esparragal lideró la prueba durante la primera vuelta y media hasta que Valentín Perrone pasó al ataque. Quiles, después de una excelente salida desde la tercera línea, se puso a rebufo del dúo de cabeza para desde el tercer puesto atacar el liderato en la quinta vuelta, en la que el otro murciano perdió ritmo y bajó hasta la cuarta.

Las cifras de Máximo Quiles tras su primer año en el Mundial / Aspar Team

La pelea en la que se enfrascaron los perseguidores de Quiles benefició al murciano, que con la pista libre, se mantuvo en el primer puesto hasta que en el noveno giro, el italiano Guido Pini logró superarlo mientras que Carpe se quedaba descolgado.

Pero a dos vueltas del final, el escenario cambió. El piloto del Team Ajo, consciente de que no quedaba más tiempo que perder, lanzó un ataque que le hizo escalar posiciones para verse en la primera plaza en el último giro, donde salió perjudicado en la última curva en la lucha con su compañero con Valentín Perrone, con quien se tocó -tras la prueba se disculpó por la maniobra-, dejando camino libre a Guido Pini para que lograra la victoria por delante de un Quiles que llegará a Jerez dentro de cuatro semanas como líder destacado del Mundial gracias a los dos segundos puestos y el triunfo logrado en las tres primeras citas del campeonato.

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Álvaro Carpe, en el podio del Gran Premio de Las Américas / Gold and Goose

Tras la prueba, Máximo Quiles admitió que «me he vuelto un poco más conservador, como es lógico, porque tengo un objetivo mayor, que es ser campeón del mundo», y que por ello, en la última vuelta, no atacó con más firmeza para lograr la victoria. Carpe, por su parte, tenía un sabor agridulce. Su primer podio del año no llegó como él esperaba después de haber sido el más rápido en los entrenamientos. Además, estaba disgustado consigo mismo por ese incidente en la última curva con su compañero de equipo Valentín Perrone, al que le volvió a pedir perdón, para añadir que «el fin de semana podía haber terminado mejor después de batir el récord de la pista».