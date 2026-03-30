El FC Cartagena de Íñigo Vélez mejora al de Javi Rey en un mes

Si en algo se merece crédito a la nueva directiva del Fútbol Club Cartagena es en la parcela deportiva. Dejando a un lado la polémica compraventa de la entidad y su gestión financiera, el grupo dirigido por Alejandro Arribas está acertando en su toma de decisiones en lo que al fútbol respecta. Por un lado, están los fichajes de bajo coste y gran impacto. Y por otro, el cambio de entrenador. Ha alineado el club portuario sus posibilidades con la búsqueda del objetivo y los datos demuestran que el Cartagena de Íñigo Vélez mejora al de Javi Rey.

El FC Cartagena ha transitado por una época muy convulsa en su banquillo desde las dos temporadas y media de Luis Carrión al mando del equipo. Seis entrenadores en tres campañas. Desde que el barcelonés marcara una época con su juego, seña y resultados, que promediaban 1,43 puntos por partido, sólo Julián Calero se acercó a ese nivel de trascendencia en mucho menos tiempo promediando 1,50 puntos.

Víctor Sánchez, Abelardo, Jandro Castro o Guillermo Fernández Romo fracasaron en su intento. También Javi Rey esta misma temporada, aunque en condiciones totalmente diferentes. El gallego fue de más a menos, apagándose en diciembre para ser destituido en enero de este año. Fue el último entrenador de la anterior gestión y se marchó con ocho triunfos, siete empates y ocho derrotas: 31 puntos que equivalen a 1,35 por partido.

Más que resultados

Más allá de los resultados que terminaron con su estancia en el Cartagonova, la destitución de Javi Rey en favor de Íñigo Vélez ha supuesto todo un acierto. Porque ya no sólo consigue más puntos el cuadro portuario, sino que tiene más autoridad y merece más que su rival. El vasco promedia 1,50 puntos por partido desde que llegó, una cifra a la altura de Julián Calero y su milagrosa salvación. Genera más, dispara más y concede menos. Todos los datos del equipo respaldan el fichaje de Vélez, que ha cambiado la cara del Cartagena.

En defensa, el antiguo Cartagena encajaba algo más de un gol por partido y desde la llegada de Vélez ha recibido sólo tres goles en siete encuentros. Menos de medio gol por encuentro. Rey cosechó nueve encuentros con la portería a cero en veintiún partidos, mientras que el de Vitoria ya ha sumado cinco porterías imbatidas en poco más de un mes. La solidez defensiva es el aspecto más destacado del nuevo Cartagena, pero la mejora ofensiva es aún mayor.

Anomalía estadística

Sólo una anomalía estadística ha debilitado al equipo de Íñigo Vélez. La mala puntería del conjunto portuario ha evitado resultados mucho mejores que podrían haber puesto al Cartagena en los puestos más altos de la clasificación. No obstante, el entrenador siempre ha mantenido su discurso en cuanto a la gran generación de ocasiones que demuestran las estadísticas de los partidos.

Es cierto que Rey promediaba más tantos a favor -casi un gol por partido-, pero no es menos cierto que, en condiciones normales, Vélez también habría superado ese baremo. Así lo atestiguan los disparos totales, los disparos a puerta y un dato clave: los goles esperados. En ese sentido, el Cartagena de Vélez ha subido el nivel, siendo siempre superior a sus rivales excepto con el Atlético Madrileño.

El análisis de datos arroja una media de 13,43 disparos de media en los siete partidos de Íñigo Vélez. Especialmente sangrantes son los encuentros frente al Teruel, con 19 tiros, y ante el Sanluqueño, con 22. De esos 13 intentos por encuentro, 4,43 de media van dirigidos entre los tres palos. Pero el dato más significativo está en los goles esperados. El Cartagena mereció marcar dos goles contra el Real Murcia (1-2); 1,20 contra el Sevilla Atlético (1-0); 0,69 contra el Sabadell (0-0); 1,01 contra el Tarazona (0-0); 2,40 contra el Teruel (0-0); 1,0 contra el Atlético Madrileño (2-0); y 2,96 contra el Sanluqueño (1-0).

Casi nunca se ha correspondido ese «merecimiento» que mencionó Vélez en su última rueda de prensa con el marcador final. Ahí está el mayor lastre de un Cartagena que defiende, juega y genera, pero que no marca. Por su parte, el equipo de Rey mantenía una media de goles esperados usualmente más baja, pero mucha más efectividad -incluso a veces por encima de la generación de ocasiones- que muestra más tantos con menos ocasiones.

Noticias relacionadas

Para pelear por las opciones de promoción de ascenso, el Cartagena ya sabe en qué aspecto debe trabajar. Los resultados de la trigésima jornada le favorecen parcialmente y le dejan a sólo dos puntos del quinto puesto y cuatro del cuarto, que vuelve a entrar en juego tras la derrota del Europa (47) ante el Algeciras (45). Todo se aprieta y el Cartagena está en la pelea.