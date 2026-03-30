El Alcantarilla recupera el liderato antes del parón de Semana Santa

Antes del parón de Semana Santa, el Alcantarilla termina como primer clasificado tras la disputa de la jornada veintiocho de liga en la Preferente Autonómica. El equipo alcantarillero derrotó con mas dificultades de las previstas a El Raal (4-3). Marcó Parra a los veintinueve minutos para los locales. Empató poco después, Zambrano. Volteó Iker para los visitantes. Empató Bermejo al poco de empezar el segundo tiempo. Antolinos de penalti marcó el tercero y Mario el de la tranquilidad.

El Calasparra termina una semana con dos victorias tras vencer al Bullense (0-2). Falcón marcó de penalti a los dieciocho minutos y David en el tramo final sentenció la victoria para el equipo de Rafa Muñoz.

El Bullas no pasó del empate ante el Algezares (1-1) por lo que se bajó del liderato. Los locales marcaron a los cincuenta y nueve minutos por mediación de Jorge, pero Diego empató para los visitantes a los setenta y cuatro.

San Javier y Archena firmaron las tablas (2-2). Empezó dando Oscar para los foráneos. Empató Linares de penalti. Alvaro adelantó a los de casa y dejó las tablas Moreno.

Partido emocionante el disputado en las Colonias entre el Abarán y Los Garres (2-2). A los tres minutos marcó Bladimir para el Abarán. Cinco minutos después, amplió Ivan. A nueve para el final marcó Quinto para los de casa, pero Fernández, de penalti, empató en el descuento para Los Garres.

Un gol de Ortuño a los diecinueve minutos sirvió para dar los tres puntos al Lumbreras en el campo del Deportivo Murcia (0-1), lo que le permite seguir en la parte privilegiada. Lorquí y Lorca Deportiva se repartieron los puntos (1-1). Se adelantó para los lorquinos Jaime en el minuto cuarenta y siete, pero empató en el añadido Adrian.

El Alhama no pudo demostrar su condición de favorito ante el Ciudad de Murcia (2-2). Fernando adelantó a su equipo. Empató David. Volteó Cristian e igualó Moreno. Todo ocurrió en el primer tiempo.

Noticias relacionadas

Por último, Beniel y Algar igualaron en casi todo. Empezó dando el equipo de casa pero Hicham empató para los algareños (1-1).