Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

El deporte no para en Semana Santa y llegan siete días con importantes acontecimientos en la Región. Por orden cronológico, este martes jugará el Jimbee Cartagena en la pista del Valdepeñas un partido adelantado por su presencia en la Final Four de la Champions League de fútbol sala. Casi a la misma hora, la selección española de fútbol se enfrenta a Egipto en otro tres para el Mundial 2026. Ya el miércoles, el UCAM Murcia juega el duelo de ida de las semifinales de las FIBA Europe Cup en Salónica (Grecia) contra el PAOK. Y el sábado, otro de los oplatos fuertes de la semana, el derbi de fútbol sala entre ElPozo Murcia y el Jimbee Cartagena. Por la tarde, el FC Cartagena visitará al Torremolinos y el UCAM Murcia CB jugará en la pista del Joventut. El Real Murcia tendrá que esperar hasta el domingo para recibir al Atlético Madrileño.
Martes, 31 de marzo
FÚTBOL SALA: Primera División
Valdepeñas-Jimbee (LaLiga+) 20:30
FÚTBOL: Amistoso
España-Egipto (La 1) 21:00
Europeo sub-21
España-Kosovo (Teledeporte) 19:00
Miércoles, 1 de abril
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
PAOK-UCAM Murcia (Popular) 18:15
FÚTBOL SALA: Primera femenina
STV Roldán-Navalcarnero (RFEF.es) 20:00
Viernes, 3 de abril
FÚTBOL: Primera División
Rayo-Elche (Movistar) 21:00
Sábado, 4 de abril
FÚTBO: Primera RFEF
Torremolinos-FC Cartagena (LaLiga+) 16:15
Segunda RFEF
Yeclano-Extremadura 18:00
Liga F
Alhama ElPozo-Real Sociedad (DAZN) 12:00
Primera División
Real Sociedad-Levante (DAZN) 14:00
Mallorca-Real Madrid (Movistar) 16:15
Real Betis-Espanyol (Movistar) 18:30
Atlético-Barcelona (DAZN) 21:00
BALONCESTO: Liga Endesa
Joventut-UCAM Murcia (DAZN) 21:00
Liga Femenina Endesa
Hozono Jairis-Cadi La Seu (FEBTV.es) 18:30
Segunda FEB
Ciudad Molina-SP Academy 19:30
FÚTBOL SALA: Primera División
ElPozo-Jimbee (Teledeporte) 13:00
Primera División femenina
LBTL Alcantarilla-Melilla (Teledeporte) 11:00
Móstoles-STV Roldán (RFEF.es) 18:30
Domingo, 5 de abril
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Atl. Madrileño (LaLiga+/M+) 18:15
Segunda RFEF
Almería -Lorca Deportiva 12:00
Minera-UCAM Murcia 12:00
Águilas-Xerez Deportivo 18:30
Primera División
Getafe-Athletic (Movistar) 14:00
Valencia-Celta (DAZN) 16:15
Real Oviedo-Sevilla (Teledeporte) 18:30
Alavés-Osasuna (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Primera FEB
Estudiantes-Caesa Cartagena (LaLiga+) 11:30
TENIS: Masters Montecarlo
Primera ronda (Movistar) 15:00
