Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en Sierra EspuñaMaltrato infantilLimitaciones al 'caravaning'Procesión Lunes Santo MurciaPedro Acosta
instagramlinkedin

Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Jimbee- ElPozo-41

Dioni García

El deporte no para en Semana Santa y llegan siete días con importantes acontecimientos en la Región. Por orden cronológico, este martes jugará el Jimbee Cartagena en la pista del Valdepeñas un partido adelantado por su presencia en la Final Four de la Champions League de fútbol sala. Casi a la misma hora, la selección española de fútbol se enfrenta a Egipto en otro tres para el Mundial 2026. Ya el miércoles, el UCAM Murcia juega el duelo de ida de las semifinales de las FIBA Europe Cup en Salónica (Grecia) contra el PAOK. Y el sábado, otro de los oplatos fuertes de la semana, el derbi de fútbol sala entre ElPozo Murcia y el Jimbee Cartagena. Por la tarde, el FC Cartagena visitará al Torremolinos y el UCAM Murcia CB jugará en la pista del Joventut. El Real Murcia tendrá que esperar hasta el domingo para recibir al Atlético Madrileño.

Martes, 31 de marzo

FÚTBOL SALA: Primera División

Valdepeñas-Jimbee (LaLiga+) 20:30

FÚTBOL: Amistoso

España-Egipto (La 1) 21:00

Europeo sub-21

España-Kosovo (Teledeporte) 19:00

Miércoles, 1 de abril

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

PAOK-UCAM Murcia (Popular) 18:15

FÚTBOL SALA: Primera femenina

STV Roldán-Navalcarnero (RFEF.es) 20:00

Viernes, 3 de abril

FÚTBOL: Primera División

Rayo-Elche (Movistar) 21:00

Sábado, 4 de abril

FÚTBO: Primera RFEF

Torremolinos-FC Cartagena (LaLiga+) 16:15

Segunda RFEF

Yeclano-Extremadura 18:00

Liga F

Alhama ElPozo-Real Sociedad (DAZN) 12:00

Primera División

Real Sociedad-Levante (DAZN) 14:00

Mallorca-Real Madrid (Movistar) 16:15

Real Betis-Espanyol (Movistar) 18:30

Atlético-Barcelona (DAZN) 21:00

BALONCESTO: Liga Endesa

Joventut-UCAM Murcia (DAZN) 21:00

Liga Femenina Endesa

Hozono Jairis-Cadi La Seu (FEBTV.es) 18:30

Segunda FEB

Ciudad Molina-SP Academy 19:30

FÚTBOL SALA: Primera División

ElPozo-Jimbee (Teledeporte) 13:00

Primera División femenina

LBTL Alcantarilla-Melilla (Teledeporte) 11:00

Móstoles-STV Roldán (RFEF.es) 18:30

Domingo, 5 de abril

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Atl. Madrileño (LaLiga+/M+) 18:15

Segunda RFEF

Almería -Lorca Deportiva 12:00

Minera-UCAM Murcia 12:00

Águilas-Xerez Deportivo 18:30

Primera División

Getafe-Athletic (Movistar) 14:00

Valencia-Celta (DAZN) 16:15

Real Oviedo-Sevilla (Teledeporte) 18:30

Alavés-Osasuna (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Primera FEB

Estudiantes-Caesa Cartagena (LaLiga+) 11:30

TENIS: Masters Montecarlo

Primera ronda (Movistar) 15:00

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents