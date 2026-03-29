El UCAM Murcia ya apunta al play off de la ACB tras vencer al Surne Bilbao

El UCAM Murcia CB continúa con rumbo firme hacia el play off de la Liga Endesa al vencer al Surne Bilbao en el Palacio tras un intenso encuentro (100-81). El conjunto universitario ha sumado su decimoséptima victoria de la temporada en la ACB, por lo que se encuentra a tan solo un paso de certificar su billete hacia las eliminatorias por el título.

Sería la tercera ocasión que las disputase un club murciano que sigue empeñado en batir todos los récords en la campaña que se celebra su 40 aniversario. Y es que el UCAM continúa demostrado que no está asentado en la cúspide de la clasificación por casualidad, porque el Surne Bilbao Basket puede considerarse como uno de los principales candidatos a ganarse una plaza en el Top-8 y los de Sito Alonso se han encargado de poner tierra de por medio en la tabla.

No era nada fácil el escenario que debía afrontar la plantilla universitaria. Mermada de nuevo por las bajas de Sander Raieste y Moussa Diagne, por el reciente fallecimiento de su madre, se le sumaron las molestias de varios jugadores como Dylan Ennis y Toni Nakic. Sin embargo, este equipo está hecho de otra pasta. Es capaz de poner soluciones a todos los problemas que van a apareciendo y eso le está llevando a no colocarse ningún techo cuando ya se acerca el mes de mayo.

Ante el Bilbao Basket, en un duelo que podría repetirse dentro de unas semanas en la final de la FIBA Europe Cup, volvió a cuajar una actuación de equipo currante, aunque esta vez estuvo espoleado gracias a su eficacia desde el triple. Los universitarios cerraron la primera mitad con un 10/18 desde el perímetro, es decir un 56% de acierto, y eso fue lo que le ayudó a plantar cara al buen arranque bilbaíno.

Pero, con Radebaugh, Kelan Martin y Sant-Roos letales desde esta distancia, acabó dinamitando el partido en su fase decisiva para acabar con un 51% de acierto y un 16/31. Así se impuso a un Bilbao que castigó siempre la pintura murciana, y que acabó cediendo al no poder igualar el poderío exterior, en un Palacio en que tan solo ha dejado escapar dos partidos (Breogán y Real Madrid) en lo que va de campaña. Por lo que ya son diez las victorias que suma como local.

Eso sí, durante el partido saltaron chispas en varias ocasiones. Si ya en la primera mitad Krampelj fue el protagonista de los primeros encontrazos en pista, el jugador del Bilbao Basket acabó eliminado por una descalificante cometida sobre Cacok cuando se dirigía sin oposición a canasta. Tanto Falk como Radebaugh, que ejerció como capitán en todas las facetas posibles durante el partido, le recriminaron la acción y se montó una tangana que acabó con el visitante eliminado.

Además, el murciano José Tomás Martínez, del equipo U22, acabó teniendo sus primeros minutos con el primer equipo en la máxima competición.

Tensión desde el inicio

Introdujo varias novedades Sito Alonso en un quitento inicial del UCAM Murcia que supo aguantar el ritmo que impuso el Bilbao Basket en los primeros compases. El conjunto bilbaíno sorprendió a la defensa universitaria durante unos primeros minutos en los que llevó la voz cantante en el marcador con Hiliard como referente, 7 puntos en apenas tres minutos, y con tan solo dos lanzamientos fallados. El UCAM, por su parte, se mantuvo a rebufo gracias a su acierto desde el triple, con dos consecutivos de Kelan Martin y el primero de DeJulius (11-15). Con las rotaciones no se cambió la tendencia del partido y Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto tras un 0-4 de parcial en el que el encuentro cogió temperatura después varios rifirrafes sobre la pista (13-19). El UCAM trató de reaccionar con los primeros puntos de Ennis, pero un triple sobre la bocina de posesión de Pantzar sentó como un jarro de agua fría (17-22). Aguantó el chaparrón el equipo murciano, que tuvo su recompensa en el cierre del cuarto con un triple de Nakic también sobre la bocina (22-25).

El triple sostiene al UCAM

El segundo cuarto comenzó con mejores sensaciones para un UCAM que se situó a solo un punto del Bilbao Basket después de un triple de Forrest (26-27). Sin embargo, el equipo visitante continuaba sacando petróleo en todas sus acciones ofensivas y los universitarios entraron en bonus a los dos minutos. A partir de ahí el partido volvió a coger temperatura, con un Palacio que protestaba alguna de las decisiones de los colegiados que provocaban que su equipo se cargase de faltas. Un triple de Radebaugh elevaba el acierto del UCAM desde el perímetro, con un 7/11 en la primera mitad, y volvía a situarles cerca de su rival (34-36). Sin embargo, la segunda falta de Falk terminó con una técnica al banquillo local para caldear de nuevo el ambiente (34-39). Fue entonces cuando DeJulius cogió las riendas y, con una buena acción, asistió a la esquina para que Sant-Roos convirtiera un nuevo triple e igualarlo todo a cinco minutos para el descanso (39-39). Llegó el noveno lanzamiento exterior convertido por el UCAM de la mano de Radebaugh para poner por delante a los suyos y DeJulius volvió a confirmar el cambio de tendencia en el partido (44-41). El capitán continuó añandiendo puntos a su casillero a la vez que el UCAM comenzaba a sentirse mucho más cómodo en defensa, parando al Bilbao Basket en varias acciones y tomando así el control del encuentro (49-47).

Krampelj, eliminado

La segunda parte mantuvo el mismo guion que la primera, pero el UCAM ya sabía a lo que se debía atener. Esto le permitió contar con algo más de ventaja en los primeros compases, donde se mantuvo el intercambio de canastas. Después de un parcial de 5-2, el Bilbao Basket volvió a acercarse peligrosamente por mediación de Hiliard y Hlinason (56-55). Pero fue entonces cuando el brillante acierto de los universitarios desde el perímetro comenzó a marcar las diferencias. Y es que tres triples consecutivos, de Kelan Martin, Sant-Roos y DeJulius, después de buenas acciones colectivas por parte de los de Sito Alonso, permitieron obtener un colchón de siete puntos a tres minutos para finalizar el cuarto (66-59). La cuatro faltas de Nakic provocaron que Falk tuviera que desempeñar el rol de ala-pívot en este tramo y el partido se paró unos minutos al llegar una de las acciones polémicas (67-61). Porque Krampelj, que ya había sido protagonista de un encontronazo en la priemra mitad, cometió una antideportiva sobre Cacok cuando se dirigía sin oposición a canasta y, tras esto, se formó una tangana al recriminarle la acción tanto el propio Falk como Radebaugh. Los colegiados señalaron una antideportiva al capitán del UCAM y una descalificante a Krampelj y tras el salto de chispas se llegó al final de este periodo (70-63).

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Rumbo firme al play off

El UCAM arrancó la fase decisiva con un parcial de 4-0 que parecía calmar un poco más las aguas. El equipo murciano mantuvo la iniciativa y cortó el intercambio de golpes gracias a su defensa y los problemas del Bilbao Basket para convertir desde el triple con un 2/11 tras la media hora de juego (74-63). Dos acciones de Cacok le permitió al UCAM contar con un colchón de diez puntos a falta de siete minutos (78-68), y ahí fue cuando los de Sito Alonso tenían que empezar a gestionar. Por eso, el técnico devolvió a la pista a DeJulius junto a Ennis y Radebaugh en el juego exterior y un triple de Kelan Martin provocó el tiempo muerto visitante (81-68). Aguantó el primer asalto hacia la victoria el UCAM, ya que con la vuelta de Sant-Roos ganó mayor empaque y Ponsarnau tuvo que volver a pararlo con los 15 de renta para el cuadro murciano (85-70). El UCAM perdió a Cacok a falta de tres minutos, al cometer su quinta personal, pero se encontraba más cerca de su decimoséptimo triunfo en la ACB conforme avanzaba el reloj. De hecho, Sant-Roos y Kelan Martin, en su primer gran día como universitario, acabaron poniéndole la guinda (100-81).