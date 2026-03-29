El Real Murcia, a seguir con su propósito de enmienda

El Real Murcia anda en acción de penitencia. Con su victoria ante el Tarazona hace una semana, los granas empezaron a pulgar sus pecados, que son muchos en una temporada en la que desde que comenzara enero han llegado a encadenar hasta diez jornadas sin ganar. De hecho, son tantos, que el triunfo del pasado domingo en Nueva Condomina no vale nada por sí solo. De ahí la obligación de continuar con el propósito de enmienda y aprovechar esta tarde la visita al Sevilla Atlético para darle a la afición otra bocanada de aire. Porque, de lo contrario, volverá a surgir la ansiedad por estar otra vez demasiado cerca de la zona de descenso.

Pero ni que el Sevilla Atlético sea colista del Grupo II con solo 22 puntos ni que encadene 12 jornada sin ganar da confianza, y es que si hay un equipo capaz de perder con el rival más asequible de esta segunda vuelta ese es el Real Murcia, un Real Murcia que ya ha perdido en estos últimos tiempos con el Sanluqueño y que no ha pasado del empate frente al Marbella. Por eso, pese a que la visita al estadio Jesús Navas debería dar cierta confianza, en el murcianismo nadie se fía por más que las estadísticas sean completamente favorables. Porque, otra ventaja, es que el filial sevillista apenas muerde, como demuestra que es el equipo menos goleador de todo el grupo -solo ha marcado quince goles a favor-.

Debería ser eso una ventaja para una defensa que hace una semana se tomaba un respiro, logrando mantener la portería a cero contra el Tarazona, y debería ser un punto de inflexión para los delanteros, que no saben lo que es marcar desde el 4 de enero, cuando Flakus hizo doblete ante el Sanluqueño. De hecho, en las últimas jornadas ha tenido que salir al rescate Óscar Gil, marcando los tres goles que han dado puntos, incluido el del pasado fin de semana.

Ante el Tarazona lograba romper el Real Murcia una racha de diez jornadas sin ganar y hoy en Sevilla intentará volver a sumar de tres a domicilio, algo que no consigue desde el 4 de enero. En los cinco siguientes encuentros, solo se ha podido salvar dos puntos -empates en Teruel y en Villarreal-.

Sin Jorge Mier

Con todas esas asignaturas pendientes llega al Jesús Navas el Real Murcia de Curro Torres, un Real Murcia en el que no se esperan demasiados cambios en el once. En las dos últimas semanas el técnico parece haber encontrado una salida al agujero negro en el que vivían los granas, y lo normal es que mantenga su apuesta. En principio solo tendrá que hacer una modificación por la baja por sanción de Jorge Mier. Sin el lateral, que estaba actuando por la izquierda, Cristo Romero volverá a tener la oportunidad de enmendar sus pecados.

La ausencia de Mier y la baja por lesión de Alberto González -el central era operado esta misma semana y dice adiós a la temporada- dejan a cuadros la defensa de los murcianistas. Pese a ello, Curro Torres decidió no llamar a ningún zaguero del Imperial, por lo que solo contará con los cuatro defensas que salten al campo -Vicente, Jorge Sánchez, Jon García y Cristo Romero-, además de un Óscar Gil que está jugando en el centro del campo.

Reactivar el ataque

Luego, en ataque, está la duda de si Pedro Benito volverá a recuperar protagonismo en el equipo titular. Habrá que ver si regresa al once, apareciendo por la derecha, lo que llevaría a Narro a jugar por la otra banda. Esa opción mandaría al banquillo a Jorquera. El que parece que mantendrá su condición es Flakus, pese a que el delantero lleva semanas lejos de su mejor versión. Debe dar el esloveno un paso al frente, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades que tienen los granas de romper las porterías contrarias.

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En abierto

El partido entre el Sevilla Atlético y el Real Murcia se jugará este domingo a las 16.30 horas y será emitido en abierto por Teledeporte.