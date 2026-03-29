Pena máxima para la Deportiva Minera

Un paso atrás doloroso, cruel incluso, para la Deportiva Minera. El conjunto rojillo cayó ante el Extremadura por la mínima, con un tanto de penalti en el tiempo de descuento que sentenció un encuentro que había permanecido igualado hasta el último suspiro. Diego, desde los once metros en el minuto 90, no perdonó y firmó el único gol del partido tras una mano dentro del área visitante que el colegiado no dudó en señalar.

Lo más surrealista llegó después: la Minera dispuso de la ocasión de oro para empatar, también desde el punto de penalti, pero Pitú estrelló su intento contra las manos del guardameta local, que adivinó el lanzamiento y certificó así los tres puntos para el cuadro extremeño.

El partido había tenido un guion diáfano desde el pitido inicial. El Extremadura ejerció un dominio territorial evidente mientras los visitantes se encerraron con orden y disciplina en su parcela. Sin embargo, la fortuna no acompañó al conjunto local en las ocasiones más claras. En el primer tiempo, el remate de Maikel se estrelló en el larguero. En la segunda mitad, fue Alarcón quien estuvo a punto de introducir el esférico en propia puerta, con otro balón que volvió a besar la madera. Ramírez también dispuso de la mejor ocasión ofensiva del segundo tiempo sin poder transformarla.

Por parte de la Deportiva Minera, únicamente los chispazos de Omar Perdomo pusieron en apuros al portero local, insuficientes para equilibrar una balanza que siempre estuvo inclinada hacia el conjunto extremeño. La sensación era que el empate era bueno para los rojillos.

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En el descuento todo cambió. Diego acertó su penalti y Pitu no pudo hacerlo. Los tres puntos se quedaron en Almendralejo. El resultado aprieta aún más una clasificación que se comprime encuentro tras encuentro. Un punto que se escapa de las peores maneras posibles para la Minera.