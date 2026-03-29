Pedro Acosta, el único que resiste a las Aprilia

Solo hay un piloto este temporada en MotoGP capaz de resistir a las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Y ese es Pedro Acosta. El mazarronero, que el sábado en el Gran Premio de Las Américas se quedó sin tercer puesto en la carrera al sprint por una sanción, ocupó la misma plaza en la prueba del domingo. Él, solo él, puso en tela de juicio a la mejor moto del campeonato. Las Ducati, de momento, han perdido su status dominador, teniéndose que conformar con acabar fuera de los puestos de honor.

Acosta, que partía desde la tercera plaza, realizó una excelente salida. Llegó a la primera curva como líder de la carrera, pero antes de concluir el giro inicial, en la curva 11, fue superado por Bezzecchi. El de Mazarrón se coló y el italiano le superó, eso sí, con incidente incluido porque le rozó y provocó que saltara una pieza del alerón de la KTM del murciano.

Bezzecchi empezó a marcar diferencias mientras que Acosta se quedaba enfrascado en una lucha con Jorge Martín. El madrileño terminó por superarle en la decimocuarta vuelta, a seis del final, y ya no pudo hacer nada ‘El Tiburón’, que se tuvo que conformar con la tercera posición, el mismo puesto que ocupa en la clasificación del campeonato.

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El otro murciano de la categoría, Fermín Aldeguer, acabó undécimo en una carrera en la que llegó a rodar noveno para caer después hasta la decimocuarta plaza.