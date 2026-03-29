Ona Batlle frustra al Real Madrid y el Barça sentencia la Liga

Hay futbolistas que no hacen ruido. Que viven tranquilamente en una excelencia que, pese a no ser estridente, brilla cada vez que están en el verde. Hay jugadoras que cumplen eso de "hablar en el campo" aislándose de todo el ruido. Y así es Ona Batlle. La mejor lateral del mundo viste de azulgrana, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Contra el Real Madrid (0-3) en el clásico de Liga F comandó a un Barça que midió sus fuerzas. Ella, mientras tanto, siguió siendo ella, disfrutando sobre el campo y con ese punto letal que la hace excepcional.

La plantilla del Barça siempre tiene ganas de un clásico. Aunque, después del 2-6 en la ida de los cuartos de final de la Champions, había una dualidad. Ganas de repetirlo, de volver a someter al equipo blanco, pero siendo conscientes de la realidad: el partido decisivo es el del jueves. En el clásico de Liga, el Barça tenía más peligros que oportunidades. Y se vio desde el once que planteó Pere Romeu, con rotaciones. Tampoco sin volvernos locos, pero sí con cierta dosis de calma para lo que se viene en pocos días.

Quien no descansó fue Ona Batlle. La lateral azulgrana es la mejor en su posición a nivel mundial. No hay discusión. Para nadie. Es unánime que no hay otra como ella y el Barça lo sabe. Y, pese a eso, parece tener los días contados como azulgrana porque termina contrato a final de temporada. Mientras tanto, ella sigue a lo suyo. Totalmente absorta del run run, Ona sigue marcando las diferencias sobre el verde. Contra el Real Madrid fue un puñal en la banda, con una velocidad que le permitió deshacerse de las futbolistas blancas con un par de arranques.

Su dominio en la banda fue total, pero terminó por marcar las diferencias desde la frontal. Le llegó el balón y no se lo pensó. La enganchó con tremenda fuerza para enviarla hasta la portería de Misa Rodríguez. Antes de llegar a la red, rozó a Rocio Gálvez que terminó de envenenarla antes de que cayera dentro de la portería. Se echó las manos a la cabeza Caroline Graham Hansen mientras Ona sonreía con esa expresión de medio lado tan propia de la catalana. Con cierto brillo en los ojos, como quien sabe que aún no ha terminado.

Pasaban los minutos y el dominio azulgrana volvia a ser absoluto. Se repetía el guión ya habitual y las futbolistas dirigidas por Pau Quesada no escondían su frustración. Se vio en las entradas que empezaron a regalar por doquier, haciendo volar por ejemplo a Sydney Schertenleib y ganándose Lakrar una tarjeta amarilla clarísima. A los golpes el Barça respondió con peligro. Caroline Graham Hansen que bailó sobre la línea de fondo, regateando defensas blancas, para habilitar a Alexia Putellas que ya esperaba en el área pequeña. Definió a bocajarro y sumó el segundo al luminoso.

Y acto seguido volver a recoger el balón Ona Batlle. De sus botas nació el tercer tanto azulgrana, de donde salió un centro dentro del área pequeña que terminó siendo rechazado por la defensa blanca hacia dentro de la portería de Misa Rodríguez, quien volvió a no tener el día. Desquiciada y desesperada ante la facilidad azulgrana por superar a su equipo, la guardameta pidió intensidad y cabeza a sus compañeras. En su rostro se podía leer un agotamiento absoluto.

Los clásicos pueden ser de muchas maneras, pero lo que nunca cambia es la superioridad aplastante del Barça. Ya sea con sus jugadoras de ataque, por un centro de campo dominante o por una defensa acérrima y consistente. Las azulgranas siempre responden cuando el Real Madrid intenta plantarse delante. En el segundo clásico de la semana, el conjunto de Pere Romeu bailó al son de Ona Batlle, que le dio al Barça 3 puntos más que las colocan a 13 por encima de las blancas en la tabla y sentenciar prácticamente la liga.

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Pero esto no ha terminado. El próximo jueves, el último asalto. En el Camp Nou, la vuelta de los cuartos de final de la Champions, donde el Barça está más que preparado para sellar sus octavas semifinales consecutivas.